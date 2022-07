Doug Ford songe à accorder plus de pouvoirs aux maires de Toronto et d’Ottawa

TORONTO — Le maire de Toronto, John Tory, est tout à fait d’accord avec le concept de «maires forts» dans les grandes villes en Ontario.

Le Toronto Star écrit mercredi que le premier ministre Doug Ford songe à accorder aux maires de Toronto et d’Ottawa une plus grande autorité sur les finances publiques et les nominations dans leur administration.

Un système de «maire fort», de style américain,est généralement marqué par la centralisation du pouvoir exécutif autour du maire, qui contrôle les nominations des chefs de division, supervise les budgets et se voit même parfois accorder un droit de veto à l’hôtel de ville.

M. Tory rappelle qu’il a déjà défendu par le passé le concept de «maire fort».

Selon lui, le gouvernement Ford étudie cette possibilité dans le but de lutter plus largement contre la crise du logement. «En tant que maire, je suis absolument déterminé à faire construire plus de logements — quels que soient les pouvoirs dont je dispose en tant que maire», a-t-il écrit sur Twitter.

«Au final, quoi qu’il arrive, mon travail reste le même: travailler avec le conseil municipal et chaque élu qui veut travailler avec moi pour faire avancer les choses pour les résidants de Toronto.»

Les élections municipales en Ontario doivent avoir lieu le 24 octobre prochain. M. Tory se présente pour un troisième mandat à la mairie de Toronto.

À Ottawa, Jim Watson, maire depuis 2010, a annoncé qu’il ne serait pas candidat. Un porte-parole de M. Watson a déclaré que le maire était en vacances et ne serait pas en mesure mercredi de commenter les intentions de Doug Ford.

En 2018, le premier ministre Ford, défait quatre ans plus tôt par John Tory à la mairie de Toronto, avait réduit de près de moitié la taille du conseil municipal, en pleine campagne électorale dans la métropole.