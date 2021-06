Douze nouveaux cas de COVID-19 sont signalés dans le Canada atlantique

Douze nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés samedi dans le Canada atlantique.

La Nouvelle-Écosse rapporte à elle seule 11 d’entre eux. Ils ont tous été identifiés dans la région du centre, celle comprenant Halifax. Dix cas sont liés à des gens déjà exposés au coronavirus. L’autre est lié à un voyage.

Le Laboratoire national de microbiologie a confirmé la présence du variant Delta (identifié pour la première fois en Inde) et du variant Gamma (identifié pour la première fois au Brésil) dans la province. Deux personnes sont actuellement atteintes du premier variant et une du second.

La Nouvelle-Écosse compte 62 cas actifs, dont deux qui sont hospitalisés.

De son côté, le Nouveau-Brunswick a fait état d’un nouveau cas sur son territoire.

Il s’agit d’une personne âgée de la quarantaine de la région de Bathurst. Ce cas est lié à un voyage.

La province recense 33 cas actifs. Quatre personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Le rythme de la vaccination va bon train. En date de samedi, 27,4 % des personnes admissibles ont reçu leurs deux doses de vaccin. Au moins 77,2 % en ont obtenu une première.