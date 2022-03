Drame de London: l’ordinateur de l’accusé contiendrait du «matériel lié à la haine»

TORONTO — Des documents déposés au tribunal montrent qu’un ordinateur portable retrouvé dans l’appartement de l’Ontarien accusé du meurtre de quatre membres d’une famille musulmane à London contenait ce qui semblait être du «matériel lié à la haine» et un navigateur qui peut être utilisé pour accéder au «web clandestin».

Les demandes de mandats de perquisition, qui sont accessibles depuis peu, indiquent que la police a effectué une fouille préliminaire d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable trouvés dans l’appartement de Nathaniel Veltman après avoir obtenu un mandat à la suite de la tragédie du 6 juin 2021.

L’enquêteur qui a examiné une copie numérique de l’ordinateur portable a déterminé qu’une recherche plus approfondie serait appropriée puisque, selon lui, certains documents sur l’appareil semblaient être liés à la haine et pertinents pour les crimes qui sont reprochés à l’accusé.

Les documents indiquent que l’enquêteur a également trouvé dans l’ordinateur portable ce qu’on appelle le navigateur «TOR», qui peut être utilisé pour accéder au «web clandestin» et à des sites légitimes.

Les documents soulignent que le «web clandestin» est un terme qui fait référence à une série de sites cryptés qui ne peuvent être consultés que par le biais d’un logiciel spécialisé. Les types de contenu «les plus répandus» sur le web clandestin incluent la pornographie juvénile, les marchés illégaux de drogue et d’armes, et les sites terroristes ou extrémistes, soulignent les policiers.

Veltman, qui avait 20 ans au moment de son arrestation, fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre dans ce que les procureurs considèrent comme un acte de terrorisme. Il est accusé d’avoir délibérément fauché avec sa camionnette la famille de London qui se promenait tranquillement ce soir-là. Sa cause ira directement au procès, sans enquête préliminaire.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme de 44 ans, Madiha Salman, leur fille de 15 ans, Yumna, et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués. Le fils de neuf ans du couple, Fayez, a été grièvement blessé.

La fouille préliminaire de l’ordinateur portable par la police est décrite dans des documents que les enquêteurs avaient déposés auprès du tribunal pour obtenir un mandat plus large. Ce mandat devait leur permettre de se connecter aux nombreux comptes en ligne de Veltman à l’aide de ses mots de passe et de collecter toute preuve potentielle qui y serait stockée.

La demande d’accès aux comptes en ligne de Veltman avait été initialement rejetée par le tribunal, mais une version modifiée a été accordée deux semaines plus tard, le 30 juin 2021.