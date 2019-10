Drame familial dans l’est de Montréal: le coroner confirme l’identité du père

MONTRÉAL — Deux enfants et leur père ont été trouvés morts dans une maison unifamiliale de l’est de Montréal, mardi soir. La police croit que les enfants ont été tués par leur père, qui se serait ensuite suicidé.

Le Bureau du coroner a confirmé l’identité du père, Jonathan Pomares, âgé de 40 ans, mais ne dévoilera pas l’identité des victimes mineures.

L’agent Manuel Couture, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a confirmé mercredi matin que l’homme était le père des deux enfants, un garçon de sept ans et une fillette de cinq ans. Leur décès a été constaté sur place par les ambulanciers. La police a indiqué qu’il y avait des signes de violence sur le corps des deux enfants.

Des policiers du SPVM ont fait la macabre découverte peu après 21 h dans la maison située sur la rue Curatteau, à l’intersection de l’avenue Pierre-De Coubertin, dans le quartier Tétreaultville. Les policiers sont arrivés sur place après un appel reçu à la centrale d’urgence 9-1-1. Une femme disait avoir découvert trois personnes apparemment mortes en entrant dans la maison située dans un quartier résidentiel, tout près de l’autoroute 25 et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Les enquêteurs ont interrogé les voisins et ont terminé leur travail sur les lieux vers 9 h mercredi matin. La police privilégie la thèse du double meurtre suivi d’un suicide; «ils essaient toujours de comprendre comment cela s’est passé, pourquoi», a déclaré l’agent Couture. Les enquêteurs ont dû aussi retracer des membres de la famille à l’étranger pour les informer du drame.

La scène était particulièrement horrible et les policiers qui ont été appelés sur les lieux se sont vu offrir une aide psychologique. «Nous sommes des policiers, mais aussi des mères, des pères de famille, et la première chose que le commandant du poste a faite, ça a été de les retirer du dossier et de leur accorder l’attention et l’aide dont ils avaient besoin», a souligné l’agent Couture.

Un porte-parole de la Commission scolaire de Montréal a aussi déclaré qu’une aide psychologique avait été offerte aux enfants de l’école fréquentée par les deux jeunes victimes.