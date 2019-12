Drogue à Longueuil: plusieurs perquisitions et arrestations mardi matin

LONGUEUIL, Qc — Six hommes et quatre femmes avaient été arrêtés vers 7h00 mardi, dans l’agglomération de Longueuil, lors d’une opération policière lancée deux heures plus tôt pour démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a précisé qu’il s’agissait d’un bilan provisoire de ce qui est appelé le projet Millefeuille; un bilan final sera communiqué ultérieurement.

L’enquête ayant mené aux perquisitions et aux arrestations a débuté en mai dernier grâce à des informations reçues du public sur la ligne info-azimut. L’opération vise surtout des suspects œuvrant dans le trafic de cannabis, de cocaïne et de méthamphétamines.

Quelque 130 policiers, agents et enquêteurs, ainsi que le maître-chien, le groupe d’intervention et la section de l’identité judiciaire du SPAL ont perquisitionné neuf résidences à Brossard, Longueuil, Candiac et La Prairie. Les suspects, âgés entre 17 et 43 ans, pour la plupart connus des services policiers, devraient comparaître au tribunal mercredi au Palais de justice de Longueuil pour faire face à des accusations de possession en vue de trafic, de trafic de stupéfiants et de complot.

Les agents du SPAL ont reçu l’aide des policiers municipaux de Sherbrooke et de Montréal de même que d’agents de la Sûreté du Québec pour l’enquête et les perquisitions.

La police ajoute que d’autres arrestations pourraient être faites plus tard mardi.