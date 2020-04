Drogue et blanchiment d’argent au NB: arrestation récente de 4 motards

FREDERICTON — Une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lui a permis jusqu’ici d’arrêter quatre hommes dans le cadre d’une enquête en cours sur les activités des clubs de motards criminels au Nouveau-Brunswick.

Le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC précise vendredi que les arrestations ont été faites entre le 17 février et le 9 avril derniers à Edmundston, Drummond, California-Settlement et Moncton, pour des infractions présumées liées à la drogue, aux produits de la criminalité et au blanchiment d’argent.

Les personnes arrêtées sont un membre à part entière du chapitre nomade du Nouveau-Brunswick des Hells Angels âgé de 42 ans et un membre apprenti des Hells Angels qui a 46 ans. Un membre à part entière et un apprenti des Red Devils, âgés respectivement de 29 et de 34 ans, ont aussi été arrêtés.

Les quatre hommes ont été remis en liberté, mais comparaîtront en cour à une date ultérieure.

La GRC rappelle que deux autres membres du chapitre nomade du Nouveau-Brunswick des Hells Angels sont présentement incarcérés en lien avec des enquêtes antérieures.

En 2017, Robin Moulton, 50 ans, a été déclaré coupable de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison. En 2018, Emery «Pit» Martin, 59 ans, a été accusé de trafic de cocaïne, de blanchiment d’argent et de crime organisé. Il attend présentement son procès.