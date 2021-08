Drummondville s’oppose en assemblée à la prolongation de l’enfouissement de déchets

DRUMMONDVILLE, Qc — La Ville de Drummondville a demandé mardi soir au gouvernement du Québec de renoncer au décret qui accorde à la multinationale Waste Management le droit de continuer à exploiter le lieu d’enfouissement technique du secteur Saint-Nicéphore, lors d’une assemblée publique à laquelle ont pris part plusieurs dizaines de citoyens.

Cette assemblée qui s’est déroulée au Centrexpo Cogeco de Drummondville avait été convoquée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec a affirmé que le lieu d’enfouissement de Saint-Nicéphore atteindrait bientôt sa pleine capacité et que les possibilités de détourner vers d’autres lieux les matières résiduelles éliminées actuellement à ce site étaient très limitées, voire inexistantes. Il a donc annoncé son intention de décréter la création d’une zone d’intervention spéciale afin de permettre la poursuite de l’exploitation pour éviter que des enjeux d’hygiène et de salubrité publique affectent tout le sud du Québec.

À l’assemblée de mardi, le maire de Drummondville, Alain Carrier, a suggéré au gouvernement de plutôt prendre en considération les capacités résiduelles des autres sites d’enfouissement du Québec.

Il a ajouté qu’il n’y avait pas d’acceptabilité sociale pour le décret annoncé par le gouvernement, notamment en regard des risques de contamination de l’eau potable et des capacités de l’usine de traitement des eaux usées.

Le maire Carrier espère que Québec favorise le principe de précaution de la Loi sur le développement durable plutôt que de contraindre la population de Drummondville à accepter des risques.

Le maire s’était déjà inquiété au cours des dernières semaines que l’autorisation donnée à Waste Management pourrait s’échelonner sur une période de 10 ans.

Une zone d’intervention spéciale est adoptée par décret et se substitue à la réglementation locale et régionale d’aménagement et d’urbanisme. De plus, une telle zone restera en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décide d’abroger son décret.

Néanmoins, la Ville de Drummondville a assuré mardi soir qu’elle poursuivrait son travail de représentation auprès du gouvernement, du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et des députés de la région.

Le secteur de Saint-Nicéphore longe la rivière Saint-François, dans le sud-est de Drummondville.