Du matériel controversé sur l’immigration destiné aux élèves du secondaire à T.-N.-L.

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le ministre de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador craint que les étudiants immigrants se sentent indésirables par certaines parties du programme d’études sociales de la deuxième année du secondaire.

Tom Osborne se dit «très préoccupé» par des sections d’un cours sur l’identité canadienne qui traitent de l’immigration et des réfugiés, et il assure que son ministère réexamine ce matériel didactique.

Le cours énumère les arguments en faveur de l’immigration, mais aussi les arguments contre, notamment des affirmations selon lesquelles les immigrants privent les Canadiens d’emplois et que l’admission d’un plus grand nombre de réfugiés pourrait encourager les «passeurs de clandestins».

Le ministre Osborne affirme que ce matériel va à l’encontre de la stratégie d’immigration de Terre-Neuve-et-Labrador et qu’aucun élève ne devrait avoir l’impression que son appartenance à une salle de classe ou à la province est sujette à débats.

Il estime que cette idée que les immigrants accaparent des emplois est particulièrement fausse à Terre-Neuve-et-Labrador, où les nouveaux Canadiens ont créé de nombreuses entreprises prospères qui ont créé des emplois pour les habitants de la province.

Sobia Shaikh, professeure en travail social à l’Université Memorial, rappelle toutefois que ce matériel didactique a été créé en 2011, ce qui signifie qu’il a causé une décennie de dommages dans les écoles secondaires.

Mme Shaikh croit que les nouveaux Canadiens qui ont croisé ce matériel en classe se sont probablement sentis humiliés et importuns, et elle craint que ces élèves n’aient intériorisé des stéréotypes et des mensonges véhiculés dans ce cours.

«Je suis racisée, j’ai la peau foncée, et j’en ai la chair de poule», dit-elle en entrevue mardi. Selon elle, certaines des idées présentées dans ce programme font écho à des thèses avancées par les mouvements suprémacistes blancs.

La professeure Shaikh estime que les responsables doivent consulter des experts et élaborer un programme antiraciste. «Je pense qu’il doit y avoir une véritable campagne du gouvernement et du ministère de l’Éducation. Ils doivent s’excuser, assumer leurs responsabilités (…) dire: « écoutez, c’était une erreur. Nous avons des choses non factuelles dans notre programme ».»

Le ministre Osborne s’est dit ouvert à toute discussion sur la façon de s’assurer que le programme soit factuel et reflète les valeurs de la province. Il estime que tout programme portant sur l’immigration doit tenir compte des stratégies du gouvernement pour accueillir et retenir les nouveaux arrivants, qui sont une source d’enrichissement pour la province.

En attendant, il soutient qu’il n’est pas possible de retirer le cours au beau milieu de l’année scolaire, mais il assure que son ministère examine les options disponibles pour le modifier.