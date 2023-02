Dubé fait confiance à la régie de santé du Nunavik pour retenir les infirmières

MONTRÉAL — La série de démissions dans le réseau de la santé au Nunavik a fait l’objet d’échanges lors de la période de questions de l’Assemblée nationale, jeudi. Christian Dubé a essentiellement répondu qu’il faisait confiance à la régie pour résoudre la crise.

Le ministre de la Santé a dit «appuyer» les décisions de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) qui jouit d’une autonomie particulière.

Dans une question posée au ministre Dubé, le porte-parole libéral en matière de santé, André Fortin, lui a demandé ce qu’il avait l’intention de faire pour retenir les infirmières qui en ont assez et qui se résignent à quitter leur emploi.

Mercredi, La Presse Canadienne rapportait que les démissions d’infirmières s’accumulent dans les dispensaires de la Baie d’Hudson. Selon le syndicat, ce sont maintenant neuf infirmières qui ont quitté leur poste au cours des deux dernières semaines. D’autres professionnelles en soins songeraient aussi à les imiter en raison d’un climat de travail qualifié de toxique et d’un épuisement dû au grave manque d’effectifs.

En guise de réponse, le ministre Dubé a réitéré qu’il était «très sensible» à la situation, mais que les décisions concernant la gestion du Centre de santé Inuulitsivik (CSI) appartiennent d’abord à la régie, qui est autonome, et que le ministère était «là pour les appuyer».

«Je l’ai dit plusieurs fois, on discute de nation à nation», a-t-il également souligné en parlant des Inuits et de leurs institutions.

De plus, parmi les quatre demandes formulées par le Syndicat nordique des infirmières et infirmiers de la Baie d’Hudson (SNIIBH) dans une pétition adressée au ministre de la Santé, il y a celle d’adopter de nouvelles disparités régionales dans les conventions collectives pour favoriser l’attraction et la rétention de personnel dans le Nord.

Attrapant la balle au bond, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a déclaré que le gouvernement était «capable» de s’entendre avec les syndicats sur des «conditions différenciées» pour «répondre à un problème spécifique à un moment spécifique».

La ministre LeBel en a profité pour rappeler la nature de son offre controversée transmise mercredi, par courriel, aux syndicats de la fonction publique. Elle contenait notamment une proposition de primes pour les infirmières qui acceptent de travailler pendant les quarts moins attrayants.

Dans ses questions posées au ministre Dubé, le député André Fortin a aussi fait référence au conflit entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) et ses infirmières. Des centaines de professionnelles en soins ont menacé de démissionner en bloc pour protester contre la décision de la direction de les obliger à travailler le week-end.

C’est cette question qui a ouvert la porte à la ministre LeBel pour s’immiscer dans l’échange. Elle a conclu son intervention en invitant à nouveau les syndicats à participer à ses fameux forums qui sont pourtant contraires au cadre légal qui régit le déroulement des négociations des conventions collectives et selon lequel les offres du gouvernement doivent être déposées et débattues aux tables de négociations.

