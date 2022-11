Dubé mise sur la gestion locale des horaires des infirmières et le décloisonnement

MONTRÉAL — Pour faire face aux problèmes avec la main-d’oeuvre infirmière, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, pense avoir trouvé une «recette» qui fera «une différence» et qui passe par le décloisonnement des professions et la gestion locale des horaires.

Le ministre affirme aussi miser moins que lors de la dernière négociation sur la création de postes à temps complet pour les infirmières. Il dit avoir «très bien entendu le message» des infirmières dans les établissements qui tiennent aussi à des postes à temps partiel pour faciliter la conciliation travail-famille et avoir une tâche raisonnable.

Le ministre Dubé a fait ces commentaires lundi alors qu’il assistait au congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à Montréal.

De son côté, le président de l’Ordre, Luc Mathieu, a lui aussi dit croire que tout dépendait de la façon dont les postes à temps complet étaient modulés, puisqu’ils peuvent l’être sur quatre jours, par exemple.

Pour ce qui est du décloisonnement des professions, le ministre a cité le cas des paramédics, où le Québec a beaucoup à faire en la matière.