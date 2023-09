Dubé veut des chambres privées gratuites dans tous les hôpitaux

QUÉBEC — Le gouvernement caquiste veut rendre les chambres privées gratuites dans tous les hôpitaux.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souhaite ainsi mettre fin aux «iniquités» dénoncées récemment par le Protecteur du citoyen.

En effet, dans son dernier rapport, le Protecteur du citoyen déplorait que les chambres privées soient gratuites dans les établissements où il n’y a que ce type d’hébergement, mais facturées quand il y a d’autres choix, soit des chambres semi-privées ou des salles.

«Le principe de ne plus payer pour des chambres privées, je pense que c’est ce qu’il faut mettre en place», a laissé entendre M. Dubé, en mêlée de presse mardi après-midi avant la période de questions.

Il a laissé entendre qu’il s’agissait d’un des nombreux projets qui étaient sur sa liste de priorités.

«Je ne pense pas que l’idée est de faire de l’argent avec la location des chambres, c’est plutôt de donner aux citoyens une chambre confortable.»

Le ministre n’a pas pu préciser combien rapportait aux hôpitaux la facturation de chambres privées.

Cependant, le Protecteur du citoyen reconnaît que «la facturation des frais de chambre dans les hôpitaux représente pour eux un apport financier important», mais qu’elle ne devrait pas «pénaliser injustement l’usager», peut-on lire dans le rapport.

Il souligne qu’année après année, des personnes portent plainte au Protecteur concernant la facture de frais de chambre.

L’absence de directive mène «à des iniquités auxquelles il faut mettre fin», lit-on.

En 2018, le Protecteur du citoyen avait déjà exigé que cesse la facturation de frais de chambre quand le type de chambre correspond à la chambre de base offerte dans l’unité où la personne est hospitalisée.

En 2019, le ministère de la Santé avait présenté aux directeurs financiers des hôpitaux une orientation voulant qu’en l’absence de salle, la chambre semi-privée devienne non facturable, et qu’en l’absence de salle et de chambre semi-privée, la chambre privée devienne non facturable. Mais il semble que l’orientation a été comprise différemment, peut-on lire dans le rapport.

Le Protecteur du citoyen demande donc que soient modifiés d’ici à la fin de l’année à la fois un règlement et une circulaire ministérielle sur cette question.

Le ministère s’est engagé pour sa part à préparer d’ici au 30 septembre une analyse de faisabilité et des impacts des modifications recommandées.