Dune: le rêve de Denis Villeneuve arrive sur le grand écran

Denis Villeneuve rêve de « Dune » depuis 40 ans.

Bien avant de décider de devenir cinéaste, il n’était qu’un adolescent qui parcourait une librairie lorsqu’il a repéré la couverture du roman de Frank Herbert de 1965. Le livre n’était pas difficile à vendre pour le jeune de 14 ans obsédé par la biologie qui avait déjà appris que la science-fiction était un moyen de rêver à grande échelle.

Puis il l’a lu et a été fasciné par l’histoire poétique et atmosphérique du voyage héroïque d’un jeune homme qui traitait de la religion, de la politique, du destin, du patrimoine, de l’environnement, du colonialisme et des vers géants de l’espace.

«C’est devenu une obsession», a déclaré Denis Villeneuve, 54 ans.

Et ce n’était que le début d’un rêve d’une décennie qui se concrétise enfin alors que sa propre version de «Dune» arrive vendredi dans les cinémas nord-américains.

Denis Villeneuve n’est pas le premier cinéaste à avoir osé fantasmer sur la réalisation de «Dune», mais il est le premier à voir sa vision réalisée d’une manière qui pourrait satisfaire à la fois les purs et dur et ceux qui ne connaissent pas le bouquin. Pour un livre qui a tant inspiré la science-fiction au cours des 50 dernières années, de «Star Wars» à «Alien», les adaptations filmées se sont avérées difficiles. Il y a d’abord eu le projet avorté d’Alejandro Jodorowsky qui aurait dû mettre en vedette Mick Jagger, Orson Welles, Gloria Swanson et Salvador Dalí (dont la chronique est dans le documentaire de 2013 «Jodorowsky’s Dune»). Ensuite, l’essai de David Lynch, qui a été un flop critique et commercial lors de sa sortie en 1984.

«Dune» semblait maudit jusqu’à ce que les producteurs Mary Parent et Cale Boyter acquièrent les droits via Legendary Pictures et découvrent que Denis Villeneuve, qui s’était imposé comme un cinéaste avec une capacité rare de faire des films à grande échelle qui sont cérébraux et commercialement viables, était un admirateur de longue date. Des plans ont été mis en place pour essayer de refaire «Dune» – avec un budget de production de 165 millions de dollars.

«Mon film n’est pas un acte d’arrogance», a déclaré Denis Villeneuve. « C’est un acte d’humilité. Mon rêve était qu’un admirateur inconditionnel de « Dune » sente que je mets une caméra dans son esprit. »

Le livre était sa bible et sa boussole tout au long du processus. Il l’a gardé près du plateau pour que l’esprit de celui-ci soit toujours à proximité et a encouragé son équipe et ses acteurs à le lire. Et il n’a pas été découragé par les attentes démesurées. C’est lui qui a fait une suite à «Blade Runner» après tout (bien que ce soit une tout autre histoire et qu’il pense toujours que c’était une mauvaise idée même s’il le refrait sans hésiter).

« Je ne dirai pas que « Dune » est une tâche impossible. Je pense que c’est difficile », a déclaré Denis Villeneuve. « La créativité est liée au risque. J’aime sauter dedans sans filet de sécurité. Cela fait partie de ma nature.»

Une partie de cette difficulté était de se concentrer sur un film qui plairait aux inconditionnels et au nouveau public. La première étape consistait à convaincre le studio qu’il aurait besoin de deux films pour terminer l’histoire. Bien que le cinéaste ait accepté, le second n’a pas encore obtenu l’aval officiel.

Lui et les scénaristes Jon Spaihts et Eric Roth ont simplifié la structure pour se concentrer sur Paul Atreides, le jeune aristocrate dont la famille prend le contrôle de la dangereuse planète désertique Arrakis, qui abrite la ressource la plus précieuse de l’univers, alors qu’une guerre de pouvoir intergalactique est en branle. Il n’avait qu’un nom en tête pour le rôle : Timothée Chalamet.

«Il n’y a pas beaucoup d’acteurs comme Timothée dans le monde», a-t-il déclaré. « Timothée a une vieille âme. Pour un jeune de son âge, il a une maturité vraiment impressionnante. En même temps, Timothée a l’air vraiment jeune devant la caméra.»

Et il y a ce charisme de «rock star» qui donne du crédit à son évolution en une figure messianique qui «conduira le monde au chaos».

Le film regorge d’acteurs encensés, dont Rebecca Ferguson qui joue la mère de Paul et Oscar Isaac qui interprète son père. Le film met également en vedette Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Stephen McKinley Henderson et Zendaya, que Denis Villeneuve a menés lors d’un voyage à travers le monde en Hongrie, en Jordanie, à Abu Dhabi et en Norvège.

« J’ai été dans ces films d’aventure qui tentent vraiment d’ajouter beaucoup d’émotion. Mais il y a quelque chose de si poétique dans la façon dont Denis aborde ce film massif», a déclaré Oscar Isaac. «Même s’il y a des explosions, même s’il y a des vers géants, il les regarde toujours à travers son objectif poétique, ce qui pour moi est totalement, totalement unique.»

Il était particulièrement important d’être dans le désert pour filmer les scènes d’Arrakis, ce qui signifiait des conditions difficiles et du sable qui arrivait, eh bien, partout. Mais il était vital de le faire sur place.

«Cela aurait été impossible à faire en studio ou dans des décors extérieurs», a déclaré Denis Villeneuve. «Peut-être que je suis trop vieux jeu, mais c’est ma façon de travailler.»

«Dune» devait initialement sortir l’année dernière avant que la pandémie ne bouleverse la plupart des sorties en salles. Denis Villeneuve a utilisé ce temps à l’avantage de son film.

«C’était très agréable pour moi d’avoir la chance de laisser le film dormir un peu, d’y revenir, de le faire grésiller», a-t-il déclaré. «Si les gens n’aiment pas le film, je n’ai aucune excuse parce que j’ai eu le temps de le faire et j’ai eu les ressources.»

Mais aussi apprécié que soit le temps supplémentaire, la pandémie a également conduit à la décision de sortir toutes les listes de Warner Bros de 2021 simultanément dans les salles et sur HBO Max. Denis Villeneuve a répondu à l’époque avec une lettre ouverte qui a été publiée dans la publication spécialisée Variety, qui ne concernait pas seulement son film mais les implications pour l’avenir du cinéma.

Dix mois plus tard, la pandémie continue et la stratégie de sortie a tenu son cours, alors même que la fréquentation des salles augmente.

«Nous sommes dans une pandémie et cette réalité est tordue en ce moment, et je comprends tout à fait si les gens ne peuvent pas aller au cinéma ou si les gens ont peur du cinéma. Je respecte ça. La santé est la priorité », a déclaré Denis Villeneuve. «Mais le film a été fait, conçu, rêvé pour être vu sur grand écran.»

Le film a rapporté 129 millions de dollars jusqu’à présent lors de son déploiement international. Arrive maintenant le test du public nord-américain, qui aura la possibilité d’aller au cinéma ou de le regarder sur HBO Max. La suite – ou, plus précisément, la conclusion de l’histoire, dépend du premier film.

« Je ne sais pas quand ça va être décidé, mais il s’agira de savoir si le film génère suffisamment d’enthousiasme, s’il y a suffisamment de passion à son sujet. On verra. Je suis en paix avec ça. J’espère qu’il y aura une partie 2 », a-t-il déclaré.

Denis Villeneuve est reconnaissant de pouvoir montrer au monde au moins une partie de ce dont il rêve depuis près de 40 ans.