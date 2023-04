D’une voix enrouée, le pape François préside la messe du dimanche des Rameaux

VATICAN — D’une voix enrouée, le pape François a présidé la messe du dimanche des Rameaux devant des dizaines de milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre, un jour après avoir quitté un hôpital de Rome où il a été traité pour une bronchite.

Le soleil a percé les nuages pendant la messe, l’un des plus longs services sur le calendrier de l’Église catholique. Le souverain pontife, vêtu d’une cape rouge par-dessus ses vêtements blancs, était assis dans une chaise sous un auvent érigé devant les immenses colonnes de la place Saint-Pierre.

Il s’y est rendu à bord de la papemobile qui roulait à la queue d’une longue procession solennelle de cardinaux, d’autres prélats et de fidèles catholiques. Chaque participant tenait des rameaux de palmier ou des branches d’olivier.

Le pape François, âgé de 86 ans, a reçu des antibiotiques administrés par voie intraveineuse pendant son séjour de trois jours au centre hospitalier universitaire Gemelli.

Sa voix semblait forte à l’ouverture de la messe, mais elle s’est rapidement affaiblie. Malgré tout, le chef de l’Église catholique a lu une homélie de 15 minutes, ajoutant occasionnellement des remarques spontanées et gesticulant de la main.

L’homélie était axée sur les moments où les gens ressentent une douleur extrême, une rupture amoureuse, du rejet ou de la trahison. Le pontife a parlé des «enfants qui sont rejetés ou avortés», ainsi que des mariages brisés, des «formes d’exclusion sociale, d’injustice et d’oppression (et) de la solitude de la maladie».

Il s’est écarté de son discours préparé, pour parler d’un sans-abri allemand qui est mort récemment, «seul, abandonné», sous la colonnade entourant la place Saint-Pierre, où les sans-abri dorment souvent.

«Moi aussi, j’ai besoin que Jésus me caresse», a dit le pape François.

Le thème de l’abandon est ressorti de son homélie.

«Des peuples entiers sont exploités et abandonnés. Les pauvres vivent dans nos rues et nous regardons ailleurs. Les migrants ne sont plus des visages, mais des nombres. Les prisonniers sont désavoués. Les gens sont considérés comme des problèmes», a souligné le pape.

Dans la chrétienté, le dimanche des Rameaux marque l’entrée de Jésus à Jérusalem et donc l’entrée dans la Semaine sainte dans les jours précédant la crucifixion.

La messe du dimanche des Rameaux marque le début d’un calendrier chargé de la Semaine sainte pour le pontife, y compris une messe du Jeudi saint dans un centre de détention pour mineurs à Rome. La Semaine sainte culminera le 9 avril avec la messe du dimanche de Pâques, qui rappelle dans la foi chrétienne la résurrection de Jésus.