É-U: 6542 armes ont été saisies dans les aéroports en 2022

ATLANTA — Une agence fédérale américaine, la Transportation Security Administration, a intercepté l’an dernier 6542 armes à feu dans les aéroports du pays, un nombre sans précédent.

Cela représente environ 18 armes à feu détectées chaque jour.

«Ce qu’on voit dans nos points de contrôle reflète réellement ce qu’on voit dans la société, et dans la société, il y a plus de gens aujourd’hui qui se promènent avec une arme», a dit le patron de la TSA, David Pekoske.

Exception faite de 2020, en pleine pandémie, le nombre d’armes interceptées aux points de contrôle des aéroports a augmenté chaque année depuis 2010. Les experts n’y voient pas une épidémie de pirates en herbe ― pratiquement tous les contrevenants ont affirmé avoir oublié qu’ils avaient une arme avec eux ― , mais préviennent qu’il faut quand même prendre la situation au sérieux.

Des armes ont été interceptées de Burbank, en Californie, à Bangor, dans le Maine. Mais de tels événements se produisent plus souvent dans les grands aéroports situés dans des régions où les règles concernant le port d’arme sont plus libérales, a dit M. Pekoske.

Les aéroports de Dallas, Austin et Houston, au Texas; trois aéroports en Floride; et les aéroports de Nashville, Atlanta, Phoenix et Denver occupaient les dix premières places en 2022.

L’aéroport d’Atlanta compte parmi les plus achalandés de la planète avec environ 85 000 visiteurs par jour. On y a saisi 448 armes en 2022, bon pour la première place, mais ce chiffre est en fait inférieur à celui de l’année précédente.

Les responsables de plusieurs aéroports ont déployé des mesures, comme des messages sur les écrans et des hologrammes, pour rappeler aux voyageurs que les armes à feu sont interdites. Le directeur de l’aéroport de Miami rapporte que ces mesures semblent porter des fruits.

Les autorités pensent qu’elles attrapent la grande majorité des armes, mais avec 730 millions de passagers contrôlés l’année dernière, même un pourcentage minuscule qui passerait au travers des mailles du filet est une préoccupation.

En s’appuyant sur les données de la police fédérale américaine, la National Shooting Sports Foundation dit qu’un peu plus de 7 millions de vérifications avaient été effectuées en 2000 en vue d’un achat d’arme à feu. Ce nombre a bondi à 16,4 millions l’an dernier, après avoir été encore plus élevé pendant la pandémie.