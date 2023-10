É.-U.: croissance des poursuites contre des États légiférant contre les transgenres

RALEIGH, N.C. — Les résidents transgenres de Caroline du Nord et du Montana se sont ajoutés mercredi à une liste croissante de plaignants contestant des lois visant les personnes transgenres adoptées par des États républicains.

La famille d’un garçon transgenre en Caroline du Nord poursuit les autorités sanitaires de l’État pour bloquer la mise en œuvre de restrictions de soins affirmant le genre qui, selon elles, forceront leur fils à subir une puberté traumatisante de mauvais sexe.

Une poursuite fédérale déposée mercredi devant le tribunal de district des États-Unis allègue que la nouvelle loi de Caroline du Nord viole la clause d’égalité de protection du 14e amendement en refusant l’accès au traitement aux jeunes transgenres et porte atteinte aux droits des parents de prendre des décisions médicales pour leurs enfants.

Devant le tribunal de l’État du Montana, des plaignants transgenres, non binaires, intersexués et autres contestent une nouvelle loi de l’État définissant le terme «sexe» comme désignant uniquement l’homme ou la femme, ce qui, selon eux, refuse la reconnaissance juridique et la protection des personnes non conformes au genre.

La plainte soutient que la loi viole les droits constitutionnels des plaignants à l’égalité de protection, à la vie privée et à la liberté d’expression. Le Kansas et le Tennessee disposent de lois similaires.

Stratégie gagnante

Le procès en Caroline du Nord suit de près la stratégie d’autres contestations judiciaires réussies contre les interdictions de soins affirmant le genre qui ont balayé les États contrôlés par les républicains cette année.

Au moins 22 États ont adopté des lois restreignant ou interdisant les traitements courants pour les mineurs transgenres, et les contestations judiciaires ont donné des résultats mitigés.

Mais les victoires judiciaires dans des États comme l’Arkansas, où un juge fédéral a annulé une interdiction d’État, ont défini ce que l’avocat de Lambda Legal, Omar Gonzalez-Pagan, considère comme une stratégie gagnante pour les plaignants de Caroline du Nord.

Les jeunes transgenres de l’État ont immédiatement perdu l’accès aux traitements médicaux d’affirmation de leur genre le 16 août, lorsque les grandes majorités républicaines à l’Assemblée générale ont annulé le veto à l’interdiction du gouverneur démocrate.

La loi de l’État interdit désormais aux professionnels de la santé de fournir une hormonothérapie, des médicaments bloquant la puberté et des procédures chirurgicales de transition de genre à toute personne de moins de 18 ans, avec des exceptions limitées.

Les mineurs qui ont commencé un traitement avant le 1er août peuvent continuer à recevoir ces soins en vertu de la nouvelle loi si leurs médecins le jugent médicalement nécessaire et si leurs parents y consentent. Mais les prestataires affirment qu’il reste difficile de savoir s’ils pourraient faire face à des représailles pour avoir fait passer un patient mineur des médicaments bloquant la puberté aux hormones sexuelles croisées, car la loi ne précise pas si cela constituerait un traitement différent.

Les représentants de Lambda Legal et du National Health Law Program envisagent également de déposer une requête en injonction préliminaire pour bloquer l’application de la loi pendant que la contestation judiciaire se poursuit. Parmi les autres plaignants figurent un médecin de famille de Caroline du Nord qui sert des patients transgenres et plusieurs organisations de défense LGBTQ+ locales et nationales. La famille du garçon transgenre de 9 ans est répertoriée sous un pseudonyme pour protéger sa vie privée, ont indiqué les avocats.

La plainte allègue que la loi est discriminatoire à l’égard des patients transgenres, car elle ne crée pas d’interdiction générale des thérapies hormonales et autres traitements, mais les interdit plutôt uniquement lorsqu’ils sont effectués «dans le but de faire une transition de genre».

Les bureaux des dirigeants de l’Assemblée générale républicaine n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires.

Jean Fischer Brinkley, porte-parole du Conseil médical de Caroline du Nord, a refusé une demande de commentaire. Le président-directeur général du conseil d’administration, Thomas Mansfield, est désigné comme défendeur pour son rôle de supervision des licences pour les professionnels de la santé dans l’État.

Potentiel de discrimination

La poursuite déposée devant le tribunal de l’État du Montana allègue également que la nouvelle loi de l’État redéfinissant le «sexe» crée un potentiel de discrimination. La poursuite indique que la loi exige que les plaignants se présentent sous de fausses déclarations ou révèlent des informations médicales privées lorsqu’ils demandent un permis de conduire ou un permis de mariage.

La loi ignore également l’importance culturelle des personnes bispirituelles des Premières Nations, selon la plainte. Bispirituel est un terme générique qui fait référence à des genres et à des rôles de genre différents et distincts qui défient le concept binaire de genre, indique la plainte.

Le procès désigne le gouverneur républicain Greg Gianforte et le procureur général républicain Austin Knudsen comme défendeurs.

L’État n’a pas encore été informé de la poursuite.

Le débat national sur les droits des transgenres a atteint son paroxysme cette année dans le Montana lorsqu’un groupe de législateurs d’État a délibérément confondu le législateur transgenre Zooey Zephyr et a appelé à ce que le démocrate soit sanctionné pour avoir réprimandé les républicains qui soutenaient l’interdiction des soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs. La loi nationale sur les soins affirmant le genre est temporairement suspendue.

La loi de Caroline du Nord interdit d’utiliser les fonds publics pour soutenir la fourniture de soins d’affirmation de genre. Cette interdiction exclut le plan de santé de l’État de Caroline du Nord destiné aux employés du gouvernement et à leurs familles, qui fait l’objet d’une ordonnance du tribunal pour couvrir ces procédures pendant qu’une cour d’appel fédérale examine une affaire connexe.

Les soins d’affirmation de genre sont considérés comme sûrs et médicalement nécessaires par l’American Academy of Pediatrics, l’American Medical Association et l’Endocrine Society. Même si les mineurs trans subissent très rarement des interventions chirurgicales, on leur prescrit généralement des médicaments pour retarder la puberté et ils commencent parfois à prendre des hormones avant d’atteindre l’âge adulte.