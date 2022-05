É-U: des candidats appuyés par Trump essaient d’obtenir l’investiture républicaine

HARRISBURG, Pa. — Deux candidats appuyés par l’ancien président Donald Trump tenteront mardi de décrocher l’investiture républicaine en vue des élections sénatoriales de mi-mandat, cet automne.

M. Trump appuie ainsi le célèbre chirurgien cardiaque Mehmet Oz en Pennsylvanie et le représentant Ted Budd en Caroline du Nord. Jadis essentiellement inconnu du public, M. Budd semble maintenant bien placé pour devenir le candidat républicain, mais l’ancien PDG d’un fonds spéculatif et une militante communautaire livrent une chaude lutte au docteur Oz.

Le 3 mai, le candidat appuyé de M. Trump, JD Vance, a remporté une victoire écrasante lors de l’élection primaire sénatoriale dans l’Ohio.

Dans le camp démocrate, le candidat sénatorial en Pennsylvanie John Fetterman a révélé dimanche avoir subi un accident vasculaire cérébral, mais il a assuré être en voie de se rétablir «complètement».

Dans l’Idaho, une autre candidate appuyée par Donald Trump, la lieutenante-gouverneure Janice K. McGeachin, tente de ravir l’investiture républicaine à l’actuel gouverneur Brad Little. Mme McGeachin est une conservatrice qui a profité d’une absence de M. Little, au plus fort de la pandémie, pour interdire le port obligatoire du masque.

Voici quelques éléments à surveiller mardi.

PENNSYLVANIE

La course pour succéder au sénateur républicain Pat Toomey, qui a décidé de prendre sa retraite, a attiré une multitude de candidats.

Tous les projecteurs étaient tournés dimanche vers l’état de santé de M. Fetterman. L’homme de 52 ans dominait ses rivaux dans les sondages et au chapitre du financement. Il s’est dit convaincu de l’emporter mardi.

Du côté républicain, la course semble vouloir se décider entre le docteur Oz, bien connu pour son émission télévisée «The Dr. Oz Show», et David McCormick, l’ancien PDG d’un fonds spéculatif. De récents sondages témoignent toutefois d’une poussée de la militante Kathy Barnette, qui talonne maintenant MM. Oz et McCormick.

Dans la course au poste de gouverneur, certains républicains s’inquiètent de voir un candidat d’extrême droite, le sénateur local Doug Mastriano, remporter l’investiture. Ils craignent que M. Mastriano, qui répète les mensonges de M. Trump au sujet d’une fraude électorale en 2020, soit impossible à élire en novembre et qu’il coûte au parti une occasion de remplacer le gouverneur démocrate Tom Wolf, qui a atteint la limite permise de mandats consécutifs.

CAROLINE DU NORD

M. Trump en a surpris plusieurs quand il a appuyé le candidat Ted Budd, qui veut succéder au sénateur Richard Burr, qui prend lui aussi sa retraite.

Ses principaux rivaux sont le représentant Mark Walker, qui avait fait la cour à M. Trump, et l’ancien gouverneur Pat McCrory, qui s’est fait connaître à l’échelle nationale en 2016 avec l’adoption d’une loi qui imposait aux individus transgenres d’utiliser les salles de bain publiques correspondant à leur sexe biologique. Cette loi avait coûté des milliards de dollars en revenus à l’État.

Du côté démocrate, l’ancienne juge en chef de la Cour suprême de la Caroline du Nord, Cheri Beasley, semble filer vers la victoire. Elle deviendra la première sénatrice noire de l’État si elle est élue en novembre.

IDAHO

Le gouverneur républicain Brad Little tente de résister à l’assaut de sa lieutenante-gouverneure Janice McGeachin, une conservatrice de l’extrême droite qui peut compter sur l’appui de Donald Trump.

La relation entre M. Little et Mme McGeachin a toujours été épineuse. À deux reprises l’an dernier, alors que M. Little était à l’extérieur de l’État, Mme McGeachin a prétendu détenir le pouvoir et en a profité pour promulguer des décrets contre des mesures sanitaires. M. Little a annulé tous ces décrets à son retour.

Mme McGeachin a aussi livré un discours enregistré en février, lors d’un rassemblement de nationalistes blancs en Floride.