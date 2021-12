É.-U.: inquiétudes devant la réduction de la quarantaine pour la COVID-19

WASHINGTON — La décision de raccourcir de 10 à 5 jours la période d’isolement pour les personnes infectées, mais n’ayant pas de symptômes, annoncée lundi par les autorités sanitaires américaines, est critiquée par des experts et pourrait créer plus de confusion et de peur.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont également raccourci la durée de la quarantaine pour ceux qui ont été en contact étroit avec une personne infectée.

Les nouvelles directives permettent aussi aux gens de mettre fin à leur isolement sans se faire tester pour voir s’ils sont toujours contagieux.

Le CDC a subi des pressions de la part des secteurs public et privé pour trouver des moyens de raccourcir le temps d’isolement afin de réduire les risques de graves pénuries de personnel, alors que le contagieux Omicron se répand.

Des milliers de vols de compagnies aériennes ont été annulés au cours des derniers jours dans un désordre imputé au nouveau variant, alors que de nombreux membres d’équipage contractaient le virus.

«Tous ces cas ne seront pas sévères. En fait, beaucoup seront asymptomatiques, a affirmé lundi la directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky. Nous voulons nous assurer qu’il existe un mécanisme par lequel nous pouvons continuer en toute sécurité à maintenir le fonctionnement de la société, tout en respectant la science.»

Les responsables du CDC ont déclaré que les directives sont conformes aux indications croissantes que les personnes atteintes du virus sont plus contagieuses au cours des premiers jours de l’infection.

Inquiétude chez des experts

Louis Mansky, directeur de l’Institut de virologie moléculaire de l’Université du Minnesota, a convenu qu’il existe une base scientifique aux recommandations du CDC: «Quand quelqu’un est infecté, quand est-il le plus susceptible de transmettre le virus à une autre personne? (…) C’est généralement au début de la maladie, qui est généralement un jour ou deux avant qu’il ne développe réellement des symptômes, puis deux à trois jours après.»

M. Mansky a précisé que si le CDC n’a pas inclus les tests dans ses directives, c’est sûrement à cause d’une pénurie de matériel, alors que la propagation fait rage. Dans de nombreux endroits, les tests à faire à la maison sont difficiles ou impossibles à trouver.

«C’est franchement imprudent de procéder comme cela, a réagi le Dr Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute. Il est vital d’utiliser un test rapide ou un quelconque type de test pour valider que la personne n’est pas contagieuse.»

L’industrie aérienne américaine, elle, a applaudi la décision du CDC. «La décision est la bonne, fondée sur la science», a déclaré le groupe de lobbying Airlines for America.

Mais la présidente du syndicat Association of Flight Attendants-CWA International, Sara Nelson, a critiqué le changement, affirmant qu’il pourrait amener les entreprises à faire pression sur les employés malades pour qu’ils reviennent avant d’être guéris.

Tendance internationale

La semaine dernière, l’Angleterre a réduit à 7 jours la période d’isolement pour les personnes vaccinées ayant contracté la maladie, à condition de recevoir deux résultats négatifs de tests en deux jours.

Le gouvernement français a déclaré lundi qu’il assouplirait bientôt ses règles d’isolement, le ministre de la Santé, Olivier Veran, expliquant que les changements de règles viseront à éviter la «paralysie» des services publics et privés.

L’Italie, quant à elle, envisage de supprimer complètement la quarantaine pour ceux qui ont été en contact étroit avec une personne infectée, à condition qu’ils aient reçu leur dose de rappel.

Les journalistes de l’Associated Press Laura Ungar à Louisville, Kentucky; Colleen Barry à Milan, Italie; Paul Wiseman à Washington; et Tali Arbel et Mike Stobbe à New York ont contribué à cet article.