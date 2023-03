É-U: le mauvais temps glisse vers l’est après avoir malmené le Texas et la Louisiane

Le mauvais temps glissait vers l’est des États-Unis vendredi, menaçant le Midwest et le nord-est de chutes de neige importantes après avoir possiblement donné naissance à des tornades qui ont endommagé des maisons, des commerces et un campus universitaire en Louisiane et au Texas.

Plus de 75 000 clients étaient privés d’électricité au Texas vendredi matin et près de 40 000 en Californie. Entre 10 000 et 20 000 abonnés étaient aussi dans le noir en Louisiane et au Mississippi, selon le site poweroutage.us.

Les intempéries pourraient donner naissance à des tornades dans les vallées de l’Ohio et du Tennessee, pendant qu’elles se dirigent vers la Nouvelle-Angleterre, a prévenu le Centre de prédiction des tempêtes des États-Unis.

Des chutes de neige abondantes sont prédites dans la région de l’Upper Midwest et en Nouvelle-Angleterre vendredi et samedi. De la giboulée et du verglas sont possibles au sud des zones qui recevront de la neige.

Les tempêtes qui ont frappé le Texas et la Louisiane jeudi soir ne semblent pas avoir fait de blessés. Le même système avait précédemment déposé plus de deux mètres de neige sur certaines régions de la Californie.

Le Centre national de météorologie des États-Unis a confirmé qu’une tornade a touché terre près de Pickton, à environ 130 kilomètres à l’est de Dallas.

Des rafales de près de 130 kilomètres/heure ont été mesurées en banlieue de Fort Worth. La presse locale rapporte qu’au moins un toit a été arraché par le vent.

On témoigne aussi d’arbres déracinés et d’un toit arraché au nord de Dallas. Un semi-remorque s’est renversé sur l’autoroute 75 et la police fait état de quelques blessés mineurs.

Des immeubles du campus de l’université Louisiana State à Shreveport ont été endommagés et des arbres déracinés, selon une porte-parole. Les cours ont repris vendredi matin.

Des pluies abondantes et des inondations sont rapportées dans le nord de l’Arkansas et le sud du Missouri. Un avertissement de crue-éclair était en vigueur dans le sud-est de cet État vendredi matin.