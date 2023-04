Des tornades dévastatrices dans l’Arkansas et ailleurs dans le sud

JACKSON, Miss. — Une tornade a traversé Little Rock et ses environs vendredi, détruisant des maisons, renversant des véhicules et jetant des arbres et des débris sur les routes alors que les gens se précipitaient pour se mettre à l’abri. Il y a eu des informations faisant état d’au moins un mort et d’une vingtaine de blessés ou plus, certains grièvement.

Une autre tornade a frappé la ville de Wynne dans l’est de l’État de l’Arkansas près de la frontière du Tennessee, et les autorités ont signalé des dégâts considérables, notamment des maisons détruites et des arbres abattus.

Il y a eu également des tornades confirmées dans l’Iowa, de la grêle dévastatrice est tombée dans l’Illinois et des feux d’herbe fouettés par le vent ont éclaté dans l’Oklahoma, faisant partie d’un système de tempête massif menaçant une large bande du pays qui abrite quelque 85 millions de personnes dans le Sud et le Midwest.

Le temps destructeur est survenu alors que le président Joe Biden parcourait les lieux d’une tornade mortelle qui a frappé le Mississippi il y a une semaine et a promis que le gouvernement aiderait la région à se rétablir.

La tornade de Little Rock a d’abord ravagé les quartiers de la partie ouest de la ville et a déchiqueté un petit centre commercial qui comprenait une épicerie Kroger. Elle a ensuite traversé la rivière Arkansas jusqu’à North Little Rock et les villes environnantes, où des dommages considérables ont été signalés aux maisons, aux commerces et aux véhicules.

Dans la soirée, les responsables du comté de Pulaski ont annoncé un décès confirmé à North Little Rock, mais n’ont pas immédiatement donné de détails.

Le centre de l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales à Little Rock se préparait à accueillir jusqu’à 20 patients, a déclaré la porte-parole Leslie Taylor. Les responsables du Baptist Health Medical Center-Little Rock ont déclaré à KATV dans l’après-midi que 21 personnes s’y étaient enregistrées avec des blessures causées par une tornade, dont cinq dans un état critique.

Le maire Frank Scott Jr., qui a annoncé qu’il demandait l’aide de la Garde nationale, a écrit sur Twitter dans la soirée que les responsables étaient au courant de l’hospitalisation de 24 personnes dans la ville, mais aucun décès pour le moment.

«Les dégâts matériels sont importants et nous continuons à intervenir», a-t-il déclaré.

Niki Scott, une résidente, s’est réfugiée dans la salle de bain après que son mari a appelé pour dire qu’une tornade se dirigeait dans le secteur. Elle pouvait entendre des éclats de verre alors que la tornade passait en rugissant, et a émergé par la suite pour constater que sa maison était l’une des rares de sa rue à ne pas avoir été fracassée par un arbre.

«C’est comme tout le monde dit. C’est devenu vraiment silencieux, puis c’est devenu très bruyant», a déclaré Mme Scott par la suite, alors que les tronçonneuses rugissaient et que les sirènes retentissaient dans la région.

La conseillère municipale Lisa Powell Carter a déclaré à l’Associated Press par téléphone que la ville de Wynne était sans électricité et que les routes étaient pleines de débris.

Près de 70 000 clients de l’Arkansas ont perdu le courant, selon poweroutage.us, qui suit les pannes.

Environ 32 000 personnes étaient sans électricité dans l’Oklahoma voisin, où des rafales allant jusqu’à 95 km/h ont alimenté des feux d’herbe à déplacement rapide.