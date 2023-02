É.-U.: l’épidémie de la grippe aviaire entame sa 2e année et les coûts s’accumulent

OMAHA, Neb. — L’épidémie de grippe aviaire en cours a coûté au gouvernement américain environ 661 millions $ et a aggravé la difficulté des consommateurs à payer leur épicerie après que plus de 58 millions d’oiseaux ont été abattus pour limiter la propagation du virus.

En plus du coût de la réponse du gouvernement et de la hausse des prix des œufs, du poulet et de la dinde, les agriculteurs qui élèvent ces animaux ont facilement perdu plus d’un milliard de dollars, a déclaré un économiste agricole, bien que personne n’ait encore calculé le coût total pour l’industrie.

La mauvaise nouvelle est qu’avec l’épidémie qui entre dans sa deuxième année et la saison migratoire printanière qui se profile, il n’y a pas de fin en vue. Et les agriculteurs ne peuvent pas faire grand-chose au-delà des mesures qu’ils ont déjà prises pour essayer d’empêcher le virus d’entrer.

Contrairement aux années passées, le virus qui cause la grippe aviaire hautement pathogène a trouvé un moyen de survivre à la chaleur de l’été dernier, entraînant une augmentation des cas signalés à l’automne.

L’épidémie est déjà plus répandue que la dernière grande épidémie de grippe aviaire en 2015, mais elle ne s’est pas encore avérée aussi coûteuse, en partie parce que le gouvernement et l’industrie ont appliqué les leçons apprises il y a huit ans.

«L’année écoulée a été dévastatrice pour l’industrie de la dinde alors que nous vivons, sans équivoque, la pire épidémie d’IAHP (influenza aviaire hautement pathogène) de l’histoire de l’industrie», a déclaré la porte-parole de la Fédération nationale de la dinde, Shelby Newman.

Dans l’épidémie actuelle, 58,4 millions d’oiseaux ont été abattus dans plus de 300 fermes commerciales dans 47 États. En effet, chaque fois que le virus est détecté, l’ensemble du troupeau de cette ferme – qui peut se chiffrer en millions – doit être tué pour limiter la propagation de la maladie. Seulement Hawaï, la Louisiane et la Virginie-Occidentale n’ont pas encore signalé de cas de grippe aviaire. L’Iowa – le plus grand producteur d’œufs du pays – est en tête du pays avec près de 16 millions d’oiseaux abattus.

En 2015, environ 50 millions de poulets et de dindes ont été abattus dans plus de 200 fermes dans 15 États.

Cette précédente épidémie reste la catastrophe de santé animale la plus coûteuse de l’histoire des États-Unis. Le gouvernement fédéral a dépensé près d’un milliard de dollars pour s’occuper des oiseaux infectés, nettoyer les étables et indemniser les agriculteurs. Cela a coûté à l’industrie environ 3 milliards $, car les agriculteurs ont engagé des coûts supplémentaires et perdu de l’argent lorsqu’ils n’avaient pas d’oiseaux sur leurs fermes.

Ces factures continuent de s’accumuler cette année à mesure que les cas se propagent, et cela inclut le coût pour les consommateurs.

Limiter la propagation

Le nombre d’oiseaux abattus a culminé au printemps dernier à près de 21 millions en mars, laissant les agriculteurs méfiants quant à ce à quoi ils devront faire face dans les mois à venir. Le chercheur sur le virus de l’Université de Géorgie, David Stallknecht, a déclaré qu’il y avait un espoir que ce printemps ne soit pas aussi mauvais, car les dindes et les poulets pourraient avoir développé une certaine immunité contre le virus.

Le principal problème de la grippe aviaire est que le virus hautement contagieux se propage facilement par les oiseaux sauvages à travers leurs excréments et leurs sécrétions nasales. Malgré les meilleurs efforts des agriculteurs, il est difficile d’empêcher le virus d’entrer.

Les agriculteurs ont fait de grands efforts en exigeant que les travailleurs se douchent et changent de vêtements avant d’entrer dans les granges, en désinfectant les camions qui entrent dans une ferme et en investissant dans des ensembles d’outils distincts pour chaque grange. Certaines fermes ont même amélioré la ventilation des granges et installé des systèmes laser pour décourager les oiseaux sauvages de se rassembler.

La grippe aviaire ne représente pas une menace importante pour la santé humaine. Les cas humains sont extrêmement rares et aucun des oiseaux infectés n’est autorisé à entrer dans l’approvisionnement alimentaire du pays.

Il n’y a eu qu’un seul cas humain de grippe aviaire confirmé au cours de cette épidémie et c’était un homme qui avait aidé à abattre et à retirer les oiseaux infectés d’une ferme du Colorado. Il s’est remis de la maladie après quelques jours.