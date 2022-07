É-U: les autorités se prononcent contre une centrale électrique de bitcoins

ALBANY, N.Y. — Les autorités de l’État de New York ont refusé jeudi les renouvellements de permis d’exploitation requis pour une centrale électrique de bitcoins sous prétexte qu’il s’agissait d’une menace pour les objectifs climatiques de l’État.

La décision d’octroi de permis est un autre exemple de New York mettant un frein à la frénésie de la cryptomonnaie qui a alarmé les écologistes. Cela survient également à un moment où les prix des cryptomonnaies ont plongé, anéantissant des fortunes, alimentant le scepticisme et suscitant des appels à un examen plus approfondi.

La décision d’autorisation de l’État impliquait la société d’extraction de bitcoins, Greenidge Generation, une ancienne centrale au charbon située au bord du lac Seneca qui avait déjà été fermée, mais qui a été convertie du charbon au gaz naturel il y a plusieurs années. Elle a commencé sérieusement l’extraction de bitcoins en 2020.

Une majorité de l’électricité produite par l’usine est maintenant utilisée pour faire fonctionner plus de 15 000 serveurs informatiques pour l’extraction de bitcoins, ce qui consomme d’énormes quantités d’électricité.

En rejetant les renouvellements, le Département de la conservation de l’environnement (DEC) de l’État de New York a déclaré que la conversion de l’usine en une opération d’extraction de cryptomonnaie signifiait qu’elle créait une nouvelle demande significative d’énergie «pour un objectif entièrement nouveau sans rapport avec son permis d’origine».

«Au lieu d’aider à répondre aux besoins actuels en électricité de l’État, comme décrit à l’origine, l’installation fonctionne principalement pour répondre à sa propre nouvelle charge énergétique importante», a déclaré l’agence dans sa lettre à l’entreprise.

La société a indiqué qu’elle continuerait à opérer en vertu de son permis actuel tout en contestant la décision. Elle a affirmé qu’il n’y avait «aucune base juridique crédible» pour le refus.

«Il est absurde pour quiconque de regarder ces faits et de prétendre rationnellement que le renouvellement de ce permis spécifique – pour une installation qui représente une petite fraction de la capacité de production d’électricité de l’État – entraverait les objectifs climatiques à long terme de New York. Ce ne serait tout simplement pas le cas», a déclaré l’entreprise.

Les militants du climat, qui considèrent Greenidge comme un exemple mis à l’épreuve, avaient demandé à l’administration du gouverneur Kathy Hochul de refuser le renouvellement du permis de qualité de l’air de l’usine et de bloquer des projets similaires.

Cette décision intervient alors que Mme Hochul est en train de décider si elle va signer un moratoire de deux ans sur les nouveaux permis d’exploitation des centrales électriques à combustibles fossiles utilisées pour l’exploitation minière par «proof-of-work», un terme qui désigne le processus informatique qui enregistre et sécurise les transactions en bitcoin et autres formes similaires de monnaie numérique.

Greenidge n’est pas concerné par cette mesure moratoire, la première du genre, qui couvre les nouvelles applications.

New York a attiré un certain nombre d’entreprises qui ont besoin d’énergie peu coûteuse pour faire fonctionner les énormes réseaux d’ordinateurs nécessaires à l’extraction de cryptomonnaie à forte intensité énergétique.

Greenidge a déclaré que même si l’usine fonctionnait à pleine capacité, ses émissions potentielles équivalaient à 0,23 % de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’État pour 2030. L’entreprise a fait valoir que l’usine était 100 % carboneutre, grâce à l’achat de compensations carbone, comme les programmes forestiers et les projets qui captent le méthane des décharges.

Les écologistes se sont réjouis du refus. «Le gouverneur Hochul et le DEC ont soutenu la science et la population, et ont envoyé un message aux spéculateurs extérieurs : les anciennes centrales à combustibles fossiles de l’État de New York ne sont pas les vôtres pour être rouvertes en tant que cancers de l’extraction de bitcoins sur nos communautés», a déclaré la vice-présidente de l’organisation de défense Seneca Lake Guardian, Yvonne Taylor.