É-U: Trump continue de rassembler les foules, cette fois au Michigan

WASHINGTON, Canada — Le président Donald Trump a lancé un dernier essai pour savoir si les grandes foules à ses rassemblements se solderont par des votes, alors qu’il partagera les 48 dernières heures avant le jour des élections entre cinq États pivots.

M. Trump a bravé la neige et le vent lors d’un rassemblement auquel ont participé quelques milliers de partisans au Michigan, à quelques jours du scrutin. Tirant de l’arrière dans les sondages et désavantagé financièrement face à son adversaire Joe Biden, le président s’est tourné vers les grands rassemblements pour continuer de partager son message devant des électeurs.

Il est encore incertain si ces rassemblements permettent d’élargir son électorat au-delà de ceux qui allaient déjà voter pour lui. De plus, ces événements où les masques sont souvent délaissés risquent de causer des éclosions de COVID-19, alors que le nombre de cas croît chaque jour dans le pays.

Toutefois, M. Trump, qui savoure encore sa victoire in extremis sur Hillary Clinton en 2016, voit son sens du spectacle comme un élément central de son attrait.

Avec plus de 91 millions de votes déjà enregistrés, les deux candidats manquent de temps pour transformer la course. À la place, ils se concentrent sur leur électorat et s’assurent que tous leurs partisans potentiels ont déjà voté ou le feront en personne mardi.

Le président continue de courtiser les électeurs des régions les plus blanches et rurales du Michigan. Son opposant démocrate Joe Biden était dans cet État la veille, en compagnie de l’ex-président Barack Obama, dans une tentative de rallier plus d’électeurs noirs à sa cause.

M. Trump a démontré beaucoup de confiance en vue de l’élection de mardi. « Je ne sais pas si [M. Biden] sait qu’il va perdre », a-t-il avancé.

Il s’agit du premier arrêt du président sortant sur dix rassemblements dans les 48 dernières heures de la campagne. Il doit aussi se rendre en Iowa, en Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride.