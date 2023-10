É.-U.: un adolescent ira dans un programme disciplinaire pour avoir porté des rastas

Après avoir été suspendu pendant plus d’un mois en raison de ses tresses rastas, un étudiant noir du Texas a été informé qu’il serait renvoyé de son école secondaire et envoyé jeudi dans un programme disciplinaire d’éducation alternative.

Darryl George, 18 ans, est élève de l’école Barbers Hill à Mont Belvieu, en banlieue de Houston, et est suspendu depuis le 31 août. Il sera envoyé à l’EPIC, un programme scolaire alternatif, du 12 octobre au 29 novembre pour «non-respect» de plusieurs règlements sur les campus et les salles de classe, a annoncé le directeur de son école dans une lettre, transmise mercredi à l’Associated Press par la famille.

Le directeur de l’école Barbers Hill, Lance Murphy, a écrit que Darryl George avait violé à plusieurs reprises les «normes de conduite des élèves précédemment communiquées» par le district scolaire.

La lettre indique également que Darryl George sera autorisé à retourner à l’enseignement normal en classe le 30 novembre, mais qu’il ne pourra pas retourner dans son école secondaire d’ici là, à moins qu’il ne soit là pour discuter de sa conduite avec les administrateurs de l’école.

Le district scolaire indépendant de Barbers Hill interdit aux élèves de sexe masculin d’avoir les cheveux s’étendant sous les sourcils, les lobes des oreilles ou le haut du col d’un t-shirt, selon le manuel de l’étudiant.

De plus, les cheveux de tous les élèves doivent être propres, bien coiffés, géométriques et ne pas avoir une couleur ou une variation anormale. L’école n’exige pas d’uniforme.

La mère de Darryl George, Darresha George, et l’avocat de la famille nient que la coiffure de l’adolescent viole le code vestimentaire. Le mois dernier, la famille a déposé une plainte officielle auprès de la Texas Education Agency et entamé une action en justice fédérale pour les droits civils contre le gouverneur et le procureur général de l’État, alléguant que ceux-ci n’avaient pas appliqué une nouvelle loi interdisant la discrimination fondée sur la coiffure.

La famille allègue que la suspension de Darryl George et les mesures disciplinaires qui en ont résulté violent la loi CROWN de l’État, entrée en vigueur le 1er septembre.

La loi, acronyme de «Créer un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels» (Create a Respectful and Open World for Natural Hair), vise à interdire la discrimination capillaire fondée sur la race.

Le district scolaire a également déposé une plainte auprès du tribunal de district de l’État pour demander à un juge de préciser si les restrictions imposées par le code vestimentaire limitant la longueur des cheveux des élèves pour les garçons violent la loi CROWN.

L’école de Darryl George a déjà eu maille à partir avec deux autres étudiants noirs à propos du code vestimentaire.

Les responsables de Barbers Hill avaient dit aux cousins De’Andre Arnold et Kaden Bradford qu’ils devaient couper leurs tresses rastas en 2020.

Leurs familles avaient poursuivi le district en justice en mai 2020, et un juge fédéral a ensuite tranché que la politique capillaire du district était discriminatoire. Leur affaire en cour avait contribué à inciter les législateurs du Texas à approuver la loi CROWN de l’État.