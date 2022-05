É.-U.: un corps retrouvé dans un baril au fond d’un lac à cause des bas niveaux d’eau

LAS VEGAS — Un corps a été retrouvé à l’intérieur d’un baril au fond du lac Mead qui est nouvellement apparent après l’épuisement du niveau du lac en raison de la sécheresse. Le corps est celui d’un homme qui a été abattu, a annoncé la police mardi.

Le meurtre a probablement eu lieu entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980 parce que la victime portait des chaussures fabriquées pendant cette période, a déclaré le lieutenant Ray Spencer, a rapporté le Las Vegas Review-Journal.

Le baril a été retrouvé dimanche dans la zone de loisirs nationale du lac Mead par des plaisanciers qui ont informé les autorités.

La sécheresse a tellement fait chuter le niveau d’eau du lac Mead sur le fleuve Colorado dans le sud du Nevada et le nord de l’Arizona que la prise d’eau la plus élevée de Las Vegas est devenue visible la semaine dernière.

Les lacs Mead et Powell en amont sont les plus grands réservoirs artificiels des États-Unis, faisant partie d’un système qui fournit de l’eau à plus de 40 millions de personnes et qui est utilisé pour l’agriculture et des industries en Arizona, en Californie, au Colorado, au Nevada, au Nouveau-Mexique, en Utah, au Wyoming et de l’autre côté de la frontière sud du Mexique.

Le bureau du coroner du comté de Clark tentera de déterminer l’identité de l’homme.