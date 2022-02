É-U: un homme peut s’opposer à l’adoption de ses enfants, même s’il a tué leur mère

COLUMBUS, Ohio — Un homme de l’Ohio peut s’opposer à l’adoption de ses enfants même s’il a tué leur mère, a tranché la Cour suprême de l’État dans une décision partagée.

Le tribunal s’est rallié aux arguments de l’avocate de l’homme, qui faisait valoir que son client n’avait pas eu de contacts avec ses enfants uniquement parce que cela lui était interdit par la justice.

La loi de l’Ohio prévoit que le consentement parental n’est pas requis pour l’adoption des enfants si on peut démontrer que le parent n’a eu que peu ou pas de contacts avec l’enfant dans l’année précédant la demande d’adoption.

Dans ce dossier, l’homme avait précédemment échoué à bloquer l’adoption de ses filles par leurs grands-parents maternels, qui en ont pris la garde après le meurtre de leur mère. Un tribunal inférieur avait estimé que l’homme ne pouvait utiliser son incarcération pour justifier son manque de contacts avec les enfants, puisqu’il était en prison en raison de ses propres gestes.

Puis, en 2019, la Cour suprême de l’Ohio a rendu un jugement dans une autre affaire, décidant qu’une femme ne pouvait empêcher le père de ses enfants, qui ne payait plus de pension alimentaire, de s’opposer à leur adoption par son nouveau conjoint. La raison : un tribunal avait permis à l’homme de ne plus payer de pension alimentaire, comme cela avait été demandé par la mère.

En fonction de ce jugement de 2019, l’homme qui a tué sa femme a demandé et obtenu une nouvelle audience. Les grands-parents avaient interjeté un appel, et la Cour suprême avait accepté d’entendre l’affaire.

Le tribunal a ensuite rendu le 10 février une décision partagée à 4-3 en faveur de l’homme.

Des documents juridiques indiquent que le meurtre est survenu dans le comté de Summit en 2006 et que l’homme avait été condamné à 23 ans de prison. Il est toujours incarcéré, selon son avocate, Mary Catherine Barrett.

L’homme s’opposait à l’adoption principalement pour que ses propres parents et d’autres membres de sa famille puissent encore avoir des contacts avec ses filles, et non pas pour chambouler leurs vies, a dit Mme Barrett. Une des filles a maintenant 18 ans, mais l’autre est toujours mineure.

L’avocate des grands-parents maternels, Rebecca Clark, indique que ses clients sont attristés par la décision. Le couple avait demandé l’adoption parce que les deux filles sont lourdement autistes et ne seront jamais autonomes, a dit Mme Clark.