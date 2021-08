É-U: une base militaire de Washington D.C. est placée en confinement

WASHINGTON — Une base militaire de Washington D.C., la capitale américaine, a été placée en confinement vendredi, après qu’un individu armé ait possiblement été aperçu sur les lieux.

La base d’Anacostia-Bolling a annoncé la mesure sur Facebook.

On précise que l’individu a été vu du côté sud de la base, et que quiconque le rencontre devrait s’enfuir, se mettre à l’abri ou se préparer à se défendre, selon la situation.

Le message sur Facebook décrit l’individu comme un homme noir, de taille moyenne, muni d’un sac Gucci.

Des responsables de la base ont dit avoir des raisons de croire que l’individu est armé.

Un nouveau message mis en ligne un peu plus tard évoquait deux suspects: un homme noir, de taille moyenne, avec des tresses rasta et des jeans déchirés, et un homme noir portant des pantalons verts, un chandail blanc, et qui pourrait être blessé.

La base est située dans la portion sud-est de Washington. Des unités de l’armée de l’air, des Marines et de la Garde côtière y sont déployées. Elle accueille aussi des bureaux du Naval Criminal Investigative Service et le siège de la Defense Intelligence Agency.