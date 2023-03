É-U: une femme disparue depuis 30 ans est retrouvée à Porto Rico

SAN JUAN, Porto Rico — Une femme de la Pennsylvanie disparue depuis 30 ans et déclarée morte a été retrouvée vivante dans une maison de retraite à Porto Rico.

Patricia Kopta a erré dans le nord de Porto Rico pendant un certain temps avant d’être emmenée en tant que personne «dans le besoin» à la maison de soins pour adultes en 1999, selon les détails annoncés lors d’une conférence de presse cette semaine à Ross Township, où elle a vécu.

Mme Kopta, autrefois connue comme prédicatrice de rue dans sa ville natale, a d’abord gardé son passé secret pendant son séjour à Porto Rico. Mais elle a commencé à divulguer des détails au fur et à mesure que sa démence progressait, a révélé Brian Kohlhepp, le chef adjoint de la police de Ross Township.

L’année dernière, une assistante sociale du foyer disposait de suffisamment d’informations pour alerter les autorités de son pays au sujet de cette femme âgée aujourd’hui de 83 ans. Un test d’ADN a confirmé son identité, a dit M. Kohlhepp.

Son mari, Bob Kopta, et sa sœur survivante, Gloria Smith, 78 ans, ont donné des détails sur la vie de Patricia Kopta lors de la conférence de presse et au cours d’entretiens téléphoniques avec l’Associated Press vendredi.

Patricia Kopta avait été surnommée «le moineau» en raison de sa petite taille. Elle fréquentait souvent les terrains de stationnement et les routes très achalandées de cette communauté d’environ 31 000 habitants située au nord de Pittsburgh, où elle mettait en garde les passants et les automobilistes contre la fin du monde.

Mais avant de commencer à prêcher, Mme Kopta était une élève brillante qui est devenue mannequin et professeure de danse. Après avoir obtenu son diplôme de fin d’études secondaires, elle a travaillé dans le domaine de la finance dans une entreprise de verre plat de Pittsburgh et assistait à des spectacles de danse toutes les semaines, selon sa famille.

Elle passait souvent des vacances à Porto Rico avec ses amis avant de se marier, se souvient Mme Smith.

«Elle adorait l’océan, la plage, la chaleur du soleil», a-t-elle révélé à l’AP.

Mme Smith a indiqué que sa sœur avait quitté son emploi à l’entreprise de verre après dix ans en raison de migraines que les médecins attribuaient au stress. Elle a ensuite trouvé un emploi d’ascensoriste à l’Art Institute of Pittsburgh.

C’est alors que les membres de la famille ont remarqué un changement chez elle.

«Elle a dit qu’elle avait vu un ange là-bas», se souvient Mme Smith.

Peu après, Mme Kopta a commencé à prêcher et a été brièvement internée après que les médecins lui aient diagnostiqué une «folie des grandeurs» et dit qu’elle présentait des signes de schizophrénie. Après sa libération, elle a continué à prêcher jusqu’à ce qu’elle disparaisse en 1992.

«Je suis rentré à la maison un soir, et elle avait disparu», a dit Bob Kopta à l’AP.

Ils étaient mariés depuis 20 ans.

M. Kopta, aujourd’hui âgé de 86 ans, se souvient de leur rencontre près d’une rivière à Pittsburgh où il avait un bateau. Il a fait un tour avec elle et ses amis et est tombé amoureux. Ils se sont mariés en 1972.

La disparition a laissé les autorités et la famille perplexes. La police est allée jusqu’à consulter un médium, tandis que M. Kopta s’est souvenu que sa femme lui ait dit un jour qu’elle aimerait aller à Porto Rico en raison de son climat doux. Il a donc publié des annonces dans des journaux portoricains, mais n’a jamais reçu de réponse.

Des années se sont écoulées sans aucun signe d’elle. Il a obtenu une déclaration de décès environ sept ans après sa disparition.

«J’ai vécu beaucoup de choses, s’est souvenu Bob Kopta, un routier à la retraite. Chaque fois qu’ils trouvaient un corps quelque part (je me demandais), ‘Est-ce Patricia? Est-ce Patricia?’»

Pendant ce temps, Patricia Kopta errait apparemment dans les villes du nord de l’île, Naranjito, Corozal et Toa Alta, situées juste au sud-ouest de la capitale San Juan. Lorsqu’elle a été accueillie pour la première fois au foyer pour adultes, elle avait laissé entendre qu’elle était arrivée à Porto Rico via un bateau de croisière en provenance d’Europe, a indiqué Mme Kohlhepp.

Après qu’un travailleur social ait contacté la police de Pennsylvanie, il a fallu près d’un an pour que des échantillons d’ADN confirment que la femme était bien Patricia Kopta.

«C’est triste, mais cela me soulage, a déclaré son mari. Quand votre femme disparaît, vous êtes un suspect.»

Bob Kopta, qui ne s’est pas remarié, a dit qu’il n’avait pas l’intention de lui rendre visite et qu’il essayait maintenant d’oublier le passé, même s’il est heureux de savoir qu’on s’occupe d’elle.

Mme Smith, en revanche, veut se rendre sur l’île pour voir sa sœur aînée. Elle dit qu’elle n’a pas pu lui parler au téléphone car elle ne peut pas tenir une conversation en raison de sa démence. Une sœur jumelle de Patricia Kopta est morte sans savoir que sa sœur était encore en vie.

«Qu’elle me connaisse ou non, je veux toujours la voir, la serrer dans mes bras et lui dire que je l’aime, a déclaré Mme Smith. Je pensais que peut-être elle était morte.»