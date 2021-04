É-U: une policière accusée d’homicide involontaire pour avoir abattu un jeune Noir

BROOKLYN CENTER, Minn. — Un procureur du Minnesota a annoncé mercredi qu’il accusera une ancienne policière blanche d’une banlieue de Minneapolis qui a abattu dimanche dernier un automobiliste noir de 20 ans dans un contrôle routier.

Kim Potter sera accusée d’homicide involontaire, a déclaré le procureur du comté de Washington, Pete Orput. L’accusation est passible d’une peine maximale de dix ans de prison.

L’annonce est survenue un jour après la démission de Mme Potter du service de police de Brooklyn Center, où elle a travaillé pendant 26 ans. Le chef de la police, Tim Gannon, a également démissionné mardi.

M. Gannon avait publié la vidéo de la caméra corporelle de l’agente Potter le lendemain des événements. Sur les images, on pouvait la voir approcher du jeune Daunte Wright, qui était à l’extérieur de sa voiture pendant qu’un autre policier procédait à son arrestation parce que ses documents d’enregistrements étaient expirés.

Alors que M. Wright se débat avec la police, on entend Mme Potter crier: «Je vais vous « taser »! Je vais vous « taser »! Taser! Taser! Taser!» Elle tire ensuite un seul coup de feu avec son arme de poing.

M. Gannon a expliqué qu’il croyait que l’agente avait pris son arme à feu par erreur alors qu’elle cherchait son pistolet à impulsion électrique. Cependant, les manifestants et les membres de la famille Wright disent qu’il n’y a aucune excuse pour ce geste et plaident que cela prouve encore une fois que le système de justice désavantage les Noirs.

La décision d’inculpation a été annoncée alors que le procès de l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, progresse. George Floyd, un homme Noir, est décédé le 25 mai après que M. Chauvin, qui est Blanc, eut pressé son genou contre le cou de M. Floyd.

– Par Scott Bauer et Mike Householder, The Associated Press