Eau potable chez les Autochtones: Patty Hajdu ne veut pas d’un échéancier artificiel

OTTAWA — La nouvelle ministre fédérale des Services aux Autochtones jongle déjà avec un nouveau calendrier pour lever les avis à long terme sur la qualité de l’eau potable dans des communautés autochtones. Mais elle ne veut pas s’enferrer dans un échéancier irréaliste dans le seul but de fixer des cibles «artificielles».

Au moment où Patty Hajdu prend la relève de Marc Miller à ce portefeuille, 43 avis sont toujours en vigueur dans 31 communautés, surtout en Ontario, mais aussi au Manitoba et en Saskatchewan.

Lorsque les libéraux ont été portés au pouvoir en 2015, le premier ministre Justin Trudeau promettait de mettre fin à tous les avis d’ici 2021.

Six ans plus tard, son gouvernement affirme qu’il a contribué à éliminer 119 avis d’ébullition à long terme, mais l’échéancier de 2021 n’est pas respecté.

Par ailleurs, un site Web du gouvernement fédéral consacré à la question montre que même si certains avis ont été supprimés, d’autres ont été entretemps ajoutés.

En entrevue à La Presse Canadienne cette semaine, Mme Hajdu précise qu’elle n’a pas fixé de nouvelle date limite, parce qu’elle examine les obstacles qui existent pour mettre fin aux 43 avis restants — et à quelle étape se trouve chaque communauté.

«J’y réfléchis maintenant, en ce qui concerne un échéancier réaliste et la façon dont nous le faisons d’une manière qui respecte certaines des limites et des priorités des communautés», a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle réfléchit au calendrier, la ministre Hajdu assure qu’elle ne veut pas fixer «un délai artificiel qui ne va en aucun cas aider à accélérer le travail». Elle explique que l’éloignement de certaines communautés complique les efforts, en limitant la période pendant laquelle on peut expédier les matériaux et les équipes de construction.

Ceux qui critiquent les efforts de réconciliation du gouvernement Trudeau soulignent souvent ces cibles ratées au chapitre de l’eau potable. La réconciliation demeure une priorité de ce gouvernement, mais alors qu’ils entreprennent leur troisième mandat, les libéraux font maintenant face à un examen plus approfondi des progrès concrets réalisés par rapport à ce qui avait été promis.

À cela s’ajoute la découverte cette année de ce que l’on croit être des centaines de tombes non marquées d’enfants autochtones forcés de fréquenter des pensionnats fédéraux.

Demeurer réalistes

La nouvelle ministre des Services aux Autochtones admet que les attentes sont élevées alors qu’elle arrive à ce ministère, mais elle prévoit de gérer ces attentes en étant honnête sur ce qu’elle et son gouvernement peuvent accomplir et «ce qui n’est pas réaliste».

Son ministère est chargé de fournir des services aux résidents des Premières Nations vivant dans les réserves, ce qui comprend des logements et un approvisionnement en eau potable, des services de santé mentale et de bien-être des enfants.

Mme Hajdu soutient qu’il est difficile de répondre à la question de savoir si son gouvernement a fait de son mieux pour gérer les attentes à ce jour. Au début, se souvient-elle, il y avait un désir de faire le travail rapidement — ce qui est toujours le cas, assure-t-elle. Mais au fil des ans, «vous devenez, je pense, de plus en plus consciente de certains de ces défis importants», a-t-elle expliqué à propos des réalités auxquelles sont confrontées les Autochtones, en particulier dans les communautés les plus éloignées.

Mme Hajdu, qui était depuis deux ans ministre de la Santé, estime que ce portefeuille, avec toute la gestion de la pandémie, l’a aidée à se préparer à son nouvel emploi. Au cours du premier mandat des libéraux, à titre de ministre de la Condition féminine, elle avait également contribué au déploiement de l’enquête du gouvernement fédéral sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Aujourd’hui, en tant que ministre des Services aux Autochtones, elle croit qu’Ottawa doit jouer le rôle de «facilitateur» pour répondre aux besoins des Autochtones, et elle s’attend à ce que son ministère se concentre sur la promotion de leur autonomie.

«Je ferai tout ce que je peux. Si une Première Nation me dit: ‘Nous avons la solution, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir l’aide dont nous avons besoin et c’est l’aide tangible dont nous avons besoin qui permettra de dénouer ce problème’, et bien je veux le savoir.»