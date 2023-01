Échanges de tirs entre Israël et les combattants de Gaza après un raid meurtrier

JÉRUSALEM — Des militants de Gaza ont tiré des roquettes et Israël a effectué des frappes aériennes tôt vendredi alors que les tensions montaient à la suite d’un raid israélien en Cisjordanie occupée qui a tué neuf Palestiniens, dont au moins sept militants et une femme de 61 ans.

Ce fut le raid le plus meurtrier sur le territoire depuis plus de deux décennies. La flambée de violence constitue un test précoce pour le gouvernement d’extrême droite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et jette une ombre sur le voyage prévu du secrétaire d’État américain Antony Blinken dans la région la semaine prochaine.

Des militants palestiniens ont tiré cinq roquettes en direction d’Israël, a indiqué l’armée. Trois ont été interceptés, un est tombé dans une zone dégagée et un autre a échoué à l’intérieur de Gaza. Israël a mené une série de frappes aériennes sur ce qu’il a qualifié de cibles militantes. Aucune victime n’a été rapportée dans l’immédiat.

Le raid meurtrier de jeudi dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée était susceptible de se répercuter vendredi alors que les Palestiniens se rassemblent pour des prières musulmanes hebdomadaires qui sont souvent suivies de manifestations.

Le Hamas, le groupe militant islamique qui contrôle Gaza, avait auparavant menacé de se venger du raid.

Faisant monter les enchères, l’Autorité palestinienne a déclaré qu’elle mettrait fin aux liens que ses forces de sécurité entretiennent avec Israël dans un effort commun pour contenir les militants islamiques. Elle a également déclaré que les Palestiniens prévoyaient de déposer des plaintes auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, de la Cour pénale internationale et d’autres organes internationaux.

Les frappes israéliennes de vendredi matin visaient des sites d’entraînement pour des groupes militants palestiniens, a indiqué l’armée. Des témoins et des médias locaux ont rapporté que des drones israéliens ont tiré deux missiles sur une base militante du Hamas avant que des avions de combat ne la frappent, provoquant quatre grandes explosions.

Les sirènes des raids aériens se sont déclenchées dans le sud d’Israël lorsque les deux premières roquettes ont été tirées, puis à nouveau après les frappes aériennes, lorsque les militants ont tiré les trois autres roquettes.

La fusillade de jeudi qui a fait neuf morts et 20 blessés a éclaté lorsque l’armée israélienne a mené une rare opération de jour dans le camp de Jénine qui, selon elle, était destinée à empêcher une attaque imminente contre des Israéliens. Le camp, où le groupe militant du Jihad islamique palestinien a une présence majeure, a été au centre de raids d’arrestations israéliens.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié la femme de 61 ans tuée comme étant Magda Obaid, et l’armée israélienne a déclaré qu’elle examinait les informations faisant état de sa mort.

Israël a établi des dizaines de colonies en Cisjordanie qui abritent aujourd’hui 500 000 personnes. Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme illégales et comme un obstacle à la paix, alors même que les pourparlers pour mettre fin au conflit sont moribonds depuis plus d’une décennie.