Échéance des conventions dans le secteur public: manifs à Québec et Montréal

MONTRÉAL — Les organisations syndicales du secteur public prévoient des manifestations à Montréal et Québec, jeudi, alors que les conventions collectives 2020-2023 qui concernent 600 000 employés de l’État arrivent à échéance.

Le front commun intersyndical — qui réunit la CSQ, la CSN, la FTQ et l’APTS, qui représentent ensemble 420 000 travailleurs — tiendra un rassemblement de plus d’un millier de personnes à Québec en avant-midi, en plus de manifester sur l’heure du midi devant le parlement.

À Montréal, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) a aussi prévu marquer le coup par un rassemblement en avant-midi.

D’autres organisations, comme le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, avaient prévu tenir une conférence de presse mercredi après-midi à cette occasion, mais elles l’ont finalement reportée.

Une journée avant la fin des conventions collectives le 31 mars, soit le 30 mars, diverses primes devaient venir à échéance, notamment celles que touchent les infirmières. Le Conseil du trésor a toutefois annoncé, plus tôt cette semaine, qu’elles seraient prolongées jusqu’en juin.

En attendant, les négociations se poursuivent avec les organisations syndicales pour renouveler ces conventions collectives. Les organisations syndicales se plaignent d’un rythme trop lent, alors que la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, affirme aussi vouloir procéder rapidement.