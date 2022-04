Éclosion d’infections à norovirus liée à des huîtres crues de la Colombie-Britannique

Les responsables de la santé aux États-Unis affirment qu’une éclosion de norovirus liée aux huîtres crues de la Colombie-Britannique s’est propagée à au moins 13 États américains.

Une déclaration publiée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis indique qu’au moins 91 cas de maladie sont liés à la consommation d’huîtres potentiellement contaminées par le norovirus.

Aucun décès lié à cette éclosion n’a été signalé.

On a signalé des cas de norovirus dans les États de Washington, de l’Oregon, de la Californie, d’Hawaï, de New York et de la Floride, notamment. Les CDC et l’Agence américaine des aliments et des médicaments (FDA) tentent toujours de déterminer l’étendue de la distribution et la taille de l’éclosion.

Au Canada, l’Agence de la santé publique (ASPC) affirme que les mollusques, récoltés au large de la côte est de l’île de Vancouver, sont liés à au moins 279 cas d’infections à norovirus et de maladies gastro‑intestinales, la plupart en Colombie-Britannique. Quinze cas ont aussi été signalés en Ontario.

Quatre avis de rappel d’aliments pour les huîtres de la Colombie-Britannique ont été diffusés au Canada, le 18 février et les 20, 23 et 27 mars. Les détaillants et les restaurants ont reçu l’ordre de ne pas servir ni vendre ces huîtres, et les CDC ont étendu cet avis aux poissonneries et restaurants américains.

Dans le cadre de l’enquête menée par l’ASPC et ses partenaires provinciaux, certaines zones de pêche aux huîtres en Colombie‑Britannique qui ont été associées à des maladies liées à cette éclosion ont été fermées, indique l’agence fédérale canadienne.

Les responsables de la santé précisent que les symptômes de cette infection à norovirus peuvent inclure la diarrhée, des vomissements (surtout chez les enfants), des nausées et des crampes abdominales.

Les personnes qui ont été exposées au virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures, mais les symptômes peuvent se manifester aussi rapidement que 12 heures après l’exposition, indique l’ASPC. Les symptômes se manifestent souvent de façon brusque.