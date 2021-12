Éclosion liée à la collation des grades à l’Université St. Francis Xavier, en N.-É.

HALIFAX — Les autorités de la Nouvelle-Écosse relient maintenant 59 cas de COVID-19 aux récentes cérémonies de remise de diplômes à l’Université St. Francis Xavier, dans le nord de la province, la semaine dernière.

Les responsables de la santé publique ont ajouté jeudi 38 cas confirmés à cette grappe universitaire, qui comprend surtout des jeunes entièrement vaccinés, avec symptômes bénins.

Bien que le nombre d’infections associées à cette activité sociale devrait augmenter dans les jours à venir, le gouvernement affirme qu’il n’y a eu aucune preuve de propagation dans les salles de classe ou les résidences d’étudiants, et aucune transmission secondaire parmi les 4000 personnes vivant à Antigonish.

L’université indique qu’environ 95 % de ses étudiants sont vaccinés.

La cérémonie annuelle pour les étudiants seniors, qui s’est tenue vendredi dernier, a attiré plus de 2000 personnes sur le campus – et la collation des grades a eu lieu le lendemain. Selon les autorités provinciales, une enquête a révélé que la majorité des infections s’étaient propagées lors de petits rassemblements privés liés à des activités tenues sur le campus et ailleurs entre le 2 et le 5 décembre.

Pour accélérer la recherche de cas, le centre de dépistage a augmenté ses heures d’ouverture et l’unité mobile de santé publique sera à Antigonish au cours des prochains jours.

«Le vaccin fait son travail en limitant la propagation et en gardant les symptômes légers, donc cette éclosion est très différente de ce que nous avons vu dans (…) les éclosions précédentes», a déclaré jeudi le docteur Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard voisine, les responsables ont signalé mercredi soir six nouveaux cas de COVID-19.

L’administratrice en chef de la santé publique de la province, Heather Morrison, a précisé que deux des personnes infectées sont dans la quarantaine, une dans la trentaine, une dans la vingtaine et deux ont moins de 12 ans. Trois des six cas sont liés à des voyages à l’extérieur de la province et les trois autres sont des contacts de cas précédemment connus.

L’île traite désormais 27 cas actifs de COVID-19, ce qui porte le total global à 403 cas depuis le début de la pandémie.