Éclosions dans des communautés autochtones du Labrador jusqu’ici plutôt épargnées

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Deux des gouvernements autochtones du Labrador signalent une augmentation des cas de COVID-19 dans leurs communautés, alors que les appels se multiplient pour plus de ressources dans cette région.

Le gouvernement de l’Inuit Nunatsiavut du Labrador signale 15 cas confirmés et trois autres cas présumés dans la petite communauté inuite de Nain, seulement accessible par avion.

Avant l’apparition du variant Omicron, on n’avait jamais signalé de cas de COVID-19 dans cette communauté la plus septentrionale du Labrador. Le gouvernement du Nunatsiavut précise qu’il n’y a aucun cas confirmé dans les quatre autres communautés inuites le long de la côte nord-est du Labrador.

Pendant ce temps, la communauté innue de Sheshatshiu, au centre du Labrador, près de Happy Valley-Goose Bay, a signalé mercredi près de 30 cas actifs. Lors d’une réunion d’information locale, les responsables ajoutaient par ailleurs que de nombreuses autres personnes attendaient les résultats de tests de dépistage.

Lela Evans, députée provinciale indépendante du Labrador, se dit inquiète du nombre croissant de cas de COVID-19, parce que sa région était déjà aux prises avec un accès limité à des soins de santé de qualité avant même le début de la pandémie.

Mme Evans estime qu’une aide supplémentaire est nécessaire afin de faire face à la demande accrue pour le dépistage et la vaccination. Elle rappelle que les ressources humaines sont restreintes en raison du nombre de travailleurs de la santé qui doivent s’isoler.

L’Î.-P.-É. accélère la vaccination

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement améliore l’accès à la vaccination aussi bien pour les troisièmes doses que pour les enfants de cinq à onze ans.

Le gouvernement a annoncé mardi soir que des milliers de nouveaux rendez-vous seront offerts cette semaine et que des cliniques de masse sont prévues pour le début de la semaine prochaine.

Des cliniques de vaccination de masse doivent ainsi rouvrir lundi à Charlottetown et à Summerside, et il y aura d’autres cliniques à Montague, Souris et O’Leary.

Les rendez-vous pour toutes ces cliniques peuvent être pris via l’outil de réservation en ligne «Skip the Waiting Room».