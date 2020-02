Écoles juives hassidiques: deux ex-élèves poursuivent le gouvernement du Québec

MONTRÉAL — La Cour supérieure a commencé lundi à entendre la poursuite intentée contre le ministère de l’Éducation par un couple d’ex-juifs ultra-orthodoxes, qui allèguent que le gouvernement n’a pas su leur assurer une instruction adéquate, comme le prévoit la loi.

Yochonon Lowen et Clara Wasserstein soutiennent qu’ils n’ont reçu pratiquement aucun enseignement laïque alors qu’ils fréquentaient l’école religieuse privée dirigée par la communauté hassidique Tash à Boisbriand, au nord de Montréal.

Le couple ne réclame plus de dommages et intérêts, mais il souhaite un jugement déclaratoire contre le gouvernement du Québec et plusieurs écoles et organisations hassidiques de la communauté Tash de Boisbriand, pour avoir enfreint la Loi sur l’instruction publique, notamment.

La procédure vise également à faire déclarer que le gouvernement du Québec, en tolérant que les enfants de la communauté Tash fréquentent des «écoles illégales», contrevient à ses obligations en vertu de la Loi sur l’instruction publique.

Marie-Josée Bernier, de la Direction de la protection de la jeunesse, a déclaré au tribunal lundi que l’enseignement prodigué à 320 garçons de la communauté hassidique de Boisbriand avait été évalué en 2014. Cette évaluation a révélé chez 280 garçons des lacunes en lecture et écriture, que ce soit en anglais ou en français, ainsi qu’en mathématiques de base. Mme Bernier a soutenu que la situation s’était nettement améliorée après que les familles ont conclu une entente avec la commission scolaire, mais que le niveau de scolarité des élèves en 2017 demeurait tout de même inférieur à celui de leurs pairs.

Les avocats du gouvernement et de la communauté juive ont reconnu qu’il y avait déjà eu des problèmes dans le passé avec l’éducation de ces jeunes juifs hassidiques, mais ils soutiennent que ces problèmes ont été résolus depuis.

Ils estiment que l’enseignement prodigué à ces enfants respecte maintenant le Régime pédagogique, depuis qu’un projet de loi de 2017 a resserré les règles de fréquentation scolaire et que des ententes ont permis aux familles hassidiques de s’inscrire, auprès de diverses commissions scolaires locales, à l’enseignement à la maison.