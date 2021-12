Écoles ontariennes: nouvelles ressources en ligne pour lutter contre l’islamophobie

TORONTO — Les élèves et les enseignants de l’Ontario ont désormais accès à un ensemble de ressources en ligne pour combattre l’islamophobie dans les écoles.

L’Association musulmane du Canada, une organisation nationale à but non lucratif, a lancé jeudi un site Web qui propose trois cours, quatre ateliers et six heures de vidéos éducatives pour aider à lutter contre les préjugés antimusulmans que les enseignants et les élèves peuvent avoir.

Memona Hossain, une membre de l’équipe de l’association qui a développé le site, a déclaré que les ressources proposées sont importantes pour aider les écoles à lutter contre l’islamophobie.

«C’est un travail absolument nécessaire, a déclaré Mme Hossain, qui est également étudiante au doctorat à l’Université de Toronto. Nous espérons que ce type de travail sera porteur de changement à long terme, pas seulement à court terme.»

Le gouvernement fédéral avait convoqué en juillet dernier un sommet d’urgence sur l’islamophobie, quelques semaines après qu’une famille musulmane a été abattue à London, en Ontario, dans ce que la police a qualifié d’acte ciblé et délibéré. Quatre membres de la famille sont morts et un garçon de neuf ans a été grièvement blessé.

Au cours des derniers mois, une vague d’attaques motivées par la haine a ciblé des femmes musulmanes portant le hijab en Alberta. En septembre de l’année dernière, un musulman a été poignardé à mort alors qu’il faisait du bénévolat dans une mosquée de Toronto.

L’Association musulmane du Canada a reçu en juin une subvention de 225 000 $ du gouvernement de l’Ontario pour son travail sur le site Web, qui est uniquement en anglais.

«Le résultat de ce projet dépasse de loin la portée initiale et offre un accès très facile, des ressources pratiques et concises aux enseignants, aux élèves, aux parents et à toute personne désireuse de lutter contre l’islamophobie dans le secteur de l’éducation», a déclaré dans un communiqué Sharaf Sharafeldin, directeur général de l’association.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a déclaré que de nombreux élèves musulmans continuent d’être victimes de discrimination à l’école et dans leur communauté.

«C’est pourquoi nous investissons et travaillons en partenariat avec les dirigeants communautaires – qui dirigent cet effort – pour lutter contre le racisme et mieux soutenir les élèves musulmans de l’Ontario et leur famille», a-t-il affirmé dans un communiqué.

Mme Hossain, qui a travaillé sur la plateforme en ligne, a déclaré que l’association avait utilisé les commentaires de certains des plus grands conseils scolaires de l’Ontario pour améliorer les ressources proposées. «Nous avons également reçu de bonnes rétroactions, apprenant qu’ils sont prêts à l’utiliser dans leurs salles de classe, qu’ils partagent cela avec leurs collègues», a-t-elle ajouté.

Le conseil scolaire du district de Peel, qui a fourni des commentaires sur la plateforme, a déclaré qu’il mettait en œuvre une stratégie anti-islamophobie qui exige une formation pour tout le personnel.

«Le conseil scolaire s’oppose sans équivoque à toutes les formes de discrimination et d’oppression, y compris l’islamophobie, a déclaré le porte-parole Malon Edwards. Nous avons pris ces mesures pour garantir des environnements et des expériences d’apprentissage équitables et inclusifs pour nos élèves et notre personnel.»

Paul Gareau, professeur adjoint métis à la faculté des études autochtones de l’Université de l’Alberta, a également été invité à examiner la nouvelle plateforme et à fournir ses commentaires en fonction de son expérience dans l’enseignement des perspectives autochtones. Il a déclaré que le site essaie de dissiper les mythes et les idées fausses sur l’islam.

«C’est toujours la bataille difficile pour nous en tant qu’élèves autochtones ou personnes autochtones: comment éduquer les gens sur la perspective autochtone afin que nous puissions en quelque sorte briser ces cycles de racisme anti-autochtone. Il peut en aller de même pour les communautés musulmanes du Canada», a-t-il déclaré.

«Des choses comme ça, démanteler l’islamophobie à l’école ou l’islam dans l’éducation, je pense que ce sont de bonnes choses à avoir à notre disposition.»