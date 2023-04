Économie verte: Trudeau à New York pour vanter les qualités du Canada

NEW YORK — Le premier ministre Justin Trudeau est à New York pour faire valoir les qualités du Canada en tant que partenaire en matière de commerce et d’investissement.

Les experts des deux côtés de la frontière espèrent en apprendre davantage sur la façon dont Ottawa prévoit faire croître rapidement son secteur des minéraux essentiels.

L’ancienne diplomate Louise Blais, qui est maintenant conseillère principale auprès du Conseil canadien des affaires, dit qu’il est temps de détailler le plan visant à extraire ces richesses du XXIe siècle.

M. Trudeau espère tirer parti de l’élan de ce que la plupart des observateurs considèrent comme une visite fructueuse et productive du président Joe Biden le mois dernier.

Le premier ministre Trudeau participe notamment jeudi à Global Citizen NOW, un sommet annuel réunissant des célébrités, des activistes et des législateurs soucieux de protéger l’environnement.

Il coprésidera en avant-midi une réunion du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies, avec son homologue de la Barbade.

M. Trudeau doit également s’adresser à l’influent groupe de réflexion du Council on Foreign Relations et rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.