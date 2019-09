Écrasement d’un avion Cessna à Racine: l’identité de la victime confirmée

MONTRÉAL — Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d’enquêteurs examiner l’aéronef de type Cessna 172 qui s’est écrasé à Racine, en Estrie, où la jeune pilote de l’appareil a malheureusement perdu la vie.

L’identité de la victime âgée de 22 ans, Hind Barch, a été confirmée par les autorités dimanche.

Le petit appareil de Mme Barch était porté disparu depuis mercredi soir et faisait l’objet d’intenses recherches des Forces armées canadiennes et de la Sûreté du Québec (SQ).

L’avion et le corps de sa pilote ont été retrouvés samedi vers 14h00 par un hélicoptère de l’armée, dans un secteur boisé du nord-est de la municipalité de Racine.

L’enquête de la SQ, menée en collaboration avec le BST, se poursuivait dimanche.

Hind Barch était seule à bord du Cessna 172 de la compagnie Cargair lorsqu’elle a quitté l’aéroport de Mirabel, dans les Laurentides, à destination de l’aéroport de Sherbrooke. Il avait disparu des radars à environ 37 kilomètres au nord-ouest de sa destination finale.

En plus des équipes au sol, un avion et des hélicoptères de l’armée avaient été déployés pour participer aux recherches. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec a également été employé, tout comme un aéronef et une équipe de Sauvetage et recherche aériens du Québec.