Écrasement mortel en Alaska: le pilote était en état d’ivresse avancé

ANCHORAGE, Alaska — Le pilote d’un avion impliqué dans un écrasement mortel en Alaska avait six fois la limite légale d’alcool dans le sang, selon des enquêteurs américains.

Cette révélation apparaît dans un rapport du Conseil national de la sécurité des transports, a rapporté le journal Anchorage Daily News.

Charles Weimer, 31 ans, et trois autres hommes sont morts dans un accident le 4 août dernier près de Girdwood, un centre de villégiature dans la municipalité d’Anchorage. Le propriétaire de l’avion, Karl Erickson, 55 ans, et David Osborn, 60 ans, tous deux de Girdwood, et Paul Wiley, 37 ans, de Superior, en Arizona, ont également été tués.

Le Piper PA-22-150 avait quitté Girdwood vers 16 h 15 et s’est écrasé 15 minutes plus tard sur un terrain escarpé du sommet montagneux Goat Mountain, selon les enquêteurs.

Karl Erickson était un élève-pilote et avant le vol, il avait déclaré à un ami que Charles Weimer, un pilote de transport aérien, serait aux commandes du court vol touristique, selon le rapport du Conseil national de la sécurité des transports.

Karl Erickson «a indiqué que lui et le pilote avaient bu des boissons alcoolisées», a écrit l’enquêteur Brice Banning. Le rapport du Conseil national de la sécurité des transports n’a toutefois pas identifié de cause probable de l’accident.

Mais les résultats des tests toxicologiques ont montré que le taux d’alcoolémie de Charles Weimer était de 0,238 pour cent. La réglementation fédérale américaine limite les niveaux d’alcool à 0,04 pour cent pour les membres d’équipage d’avion.

Le rapport indique qu’à des niveaux supérieurs à 0,15 pour cent, «les individus peuvent avoir une perte significative de contrôle musculaire et une perte d’équilibre importante.» À des niveaux supérieurs à 0,20 pour cent, «les individus peuvent souffrir d’amnésie ou de problèmes de vision double.»

Les enquêteurs ont également constaté que le poids brut de l’avion au moment de l’accident était d’environ 23 kilogrammes supérieurs au maximum permis.

De nombreuses personnes ont vu l’avion voler parallèlement à une crête de montagne avant qu’il ne tourne et ne descende. L’engin a ensuite disparu selon des témoins qui ont alors vu un panache de fumée noire.

Le médecin légiste de l’État a indiqué que Charles Weimer était mort en raison des blessures causées par l’accident, mais aussi que son intoxication «peut être considérée comme un facteur contribuant à sa mort».