Ed Sheeran se défend d’avoir copié pour écrire sa chanson «Thinking Out Loud»

NEW YORK — Le chanteur Ed Sheeran a pris la barre des témoins dans une salle d’audience de New York mardi pour réfuter les allégations selon lesquelles sa chanson à succès «Thinking Out Loud» aurait été copiée sur le classique de Marvin Gaye «Let’s Get It On».

Sheeran a été appelé à témoigner dans le procès civil intenté par les héritiers d’Ed Townsend, qui a co-écrit le classique soul de 1973 avec Gaye. La famille a accusé le chanteur anglais d’avoir violé ses droits d’auteur, affirmant que son morceau de 2014 présentait des «ressemblances frappantes» avec la célèbre chanson de Gaye.

Sheeran, en complet sombre, a été catégorique: il a lui-même écrit la chanson. Son témoignage était parfois controversé, car il s’est disputé lors du contre-interrogatoire avec l’avocate Keisha Rice.

En réponse à des séquences vidéo diffusées dans la salle d’audience qui montraient le musicien faisant du va-et-vient sur scène entre les deux chansons, Sheeran a souligné qu’il est «assez simple d’entrer et de sortir des chansons» qui sont dans la même tonalité.

«Je serais idiot de me tenir sur une scène devant 20 000 personnes et de faire ça», a affirmé Sheeran à propos de l’accusation selon laquelle il aurait copié des chansons.

Plus tôt dans la journée, un avocat des héritiers de Townsend, Ben Crump, avait déclaré aux jurés que la fusion des deux chansons équivalait à «une confession».

«Nous avons devant nous un pistolet encore fumant», a-t-il soutenu à propos des images du concert montrant Sheeran basculant entre les deux chansons.

Sheeran regardait le tout pendant que son avocate, Ilene Farkas, insistait sur le fait que Sheeran et une co-auteure, Amy Wadge, avaient bel et bien écrit la chanson et qu’ils n’avaient pas copié le travail de Townsend et Gaye.

La progression d’accords et les éléments de base de la chanson de Sheeran sont fréquemment utilisés et apparaissent dans bien d’autres chansons avant «Let’s Get It On», a plaidé l’avocate du chanteur.

La poursuite a été déposée en 2017 et le procès devrait durer jusqu’à deux semaines.