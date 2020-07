Edgar Fruitier est reconnu coupable de deux accusations à caractère sexuel

LONGUEUIL, Qc — Edgar Fruitier a été reconnu coupable de deux accusations d’attentat à la pudeur, mercredi, au palais de justice de Longueuil.

Le juge Marc Bisson, de la Cour du Québec, a donné foi aux propos de la victime, qui était d’âge mineur au moment des faits, qui se sont produits en 1974 et 1976.

L’ex-animateur et comédien, aujourd’hui âgé de 90 ans, était accompagné d’une personne qui l’aidait à marcher au palais de justice.

La victime, dont l’identité est protégée par un interdit de publication et qui était présente à l’audience, était âgée de 15 ans au moment du premier événement et disait considérer Edgar Fruitier comme un grand frère.

Il se trouvait alors au chalet de M. Fruitier, alors âgé de 44 ans, en Estrie lorsque ce dernier l’a agrippé de dos, a placé la main sur son sexe et tenté de détacher son pantalon.

Edgar Fruitier est revenu à la charge à deux reprises par la suite, d’abord chez lui, à Brossard, en posant des gestes similaires à ceux survenus à son chalet et ensuite en 1976.

L’adolescent avait alors décidé de ne plus revoir l’accusé; il a porté plainte en 2018, soit 42 ans après le dernier incident.

Le procès d’Edgard Fruitier, en juin, n’a duré qu’une heure environ, alors que l’on a seulement mis en preuve la retranscription du témoignage livré par le plaignant lors de l’enquête préliminaire, afin de lui éviter de répéter son témoignage. Edgar Fruitier lui-même n’avait pas témoigné pour sa défense. Son avocat, Me Robert Polnicky, avait soutenu que son client n’avait jamais eu d’intention sexuelle envers le plaignant. Il avait toutefois reconnu une partie des gestes, mais Me Polnicky soutenait que ces gestes représentaient plutôt des voies de fait et non des attentats à la pudeur.

Les représentations sur sentence auront lieu le 9 octobre prochain. Edgard Fruitier est passible d’une peine maximale de 10 ans de pénitencier.

L’accusation d’attentat à la pudeur, qui est applicable pour des gestes commis dans les années 1970, n’existe plus aujourd’hui dans le Code criminel. Les gestes posés par Edgar Fruitier seraient aujourd’hui sujets à des accusations d’agression sexuelle.