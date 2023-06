Edmundston, au Nouveau-Brunswick, a été balayée par une forte tempête de pluie jeudi

EDMUNDSTON, N.-B. — La Ville d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, se demande pourquoi elle n’a pas été prévenue plus tôt qu’un important épisode de pluie allait balayer son territoire jeudi en fin d’après-midi. Les autorités locales affirment avoir été forcées d’agir en mode «réactif» plutôt qu’en mode «proactif».

Selon les données fournies à la municipalité par Environnement Canada, au moins 60 millimètres de pluie sont tombés «dans un très court laps de temps» à Edmundston jeudi après-midi, a affirmé son maire Éric Marquis lors d’un point de presse vendredi matin.

Personne n’a été blessé ou tué par le passage de ces pluies torrentielles, mais plus de 100 résidents ont rapporté avoir constaté des dommages sur leur maison ou leur terrain. Des glissements de terrain ont aussi été observés.

Plusieurs routes ont également subi des dégâts à la suite du passage de la tempête, forçant la fermeture de certaines d’entre elles. La rue Saint-François, aussi appelée route 120, demeurait notamment toujours inaccessible à la circulation vendredi matin.

Aux côtés du maire Marquis lors de la conférence de presse, le coordonnateur des mesures d’urgence à la Ville d’Edmundston, Jacques Doiron, a déploré le fait que personne n’ait prévenu les autorités municipales qu’un épisode aussi important de pluie allait s’abattre sur la ville.

«Quand on sait qu’il y a beaucoup de pluie qui s’en vient, la Ville d’Edmundston a un plan de mise en marche pour, justement, prendre soin des nos infrastructures critiques», a expliqué M. Doiron.

«Hier (jeudi), les pompes n’étaient pas installées, parce qu’on n’était pas au courant qu’il allait y avoir quelque chose. On ne blâme pas personne, c’est juste que vu qu’on a pas eu d’avertissement, on a été beaucoup plus réactifs que proactifs, comme on l’est habituellement.»

Les personnes qui ont vu leur maison ou leur terrain être endommagé par les pluies ont été invitées à bien documenter le tout, surtout en prenant des photos, et à s’enregistrer auprès des autorités municipales — un élément essentiel dans l’éventualité où de l’aide financière était rendue disponible par le gouvernement provincial.

De son côté, le maire Marquis n’a pas caché qu’il est impossible de dire combien de temps il faudra avant que toutes les routes et infrastructures soient réparées.

«Il va falloir être patients au cours des prochains jours et aussi des prochaines semaines, parce qu’il y a des endroits où nos routes et nos infrastructures sont très endommagées. On parle d’une période indéterminée», a mentionné M. Marquis.

«On ne peut pas vous dire si ça va être à la fin de la semaine prochaine ou dans deux semaines ou dans un mois. On ne le sait pas», a-t-il avoué, ajoutant que des spécialistes sont déjà sur le terrain pour amorcer le nettoyage et les réparations.

Si certaines pannes de courant localisées se poursuivaient vendredi matin, les autorités ne recensaient aucun problème majeur lié à l’eau potable ou au système d’égouts.

Edmundston est une ville à majorité francophone d’environ 16 000 habitants. Elle est située dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, tout près de la frontière avec les États-Unis.