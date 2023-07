Edward Caban devient le premier chef latino-américain de la police de New York

NEW YORK — Edward Caban, qui a rejoint le département de police de New York (NYPD) en tant que jeune patrouilleur en 1991 et depuis gravi les échelons, a prêté serment lundi en tant que commissaire de police, devenant le premier Latino à diriger le service fondé il y a 178 ans.

M. Caban a prêté serment devant le maire Eric Adam à la gare du Bronx, là où il a commencé sa carrière. Le maire a félicité son nouveau commissaire de police en tant que «représentant de cette ville ouvrière».

M. Caban, le fils d’un agent des transports en commun qui a servi avec M. Adams lorsque l’actuel maire faisait partie de la force de transit, a déclaré qu’il avait rejoint le NYPD en tant que «jeune enfant portoricain» à une époque où «les principaux patrons du département de police ne me ressemblaient pas vraiment».

Son père rayonnant, le détective à la retraite Juan Caban, et d’autres membres de la famille ont rejoint Edward Caban alors qu’il prêtait serment en tant que haut responsable de la police de la ville.

M. Caban a remercié M. Adams de l’avoir choisi pour diriger le service de police de 33 000 membres.

«Être le premier commissaire de police hispanique est un honneur de la plus haute importance», a déclaré le principal intéressé.

Celui-ci, âgé de 55 ans, est commissaire par intérim depuis la démission de Keechant Sewell, qui a annoncé le mois dernier qu’elle démissionnait après 18 mois.

Mme Sewell, la première femme à diriger le département, n’a pas fourni de raison pour sa démission, mais il y avait eu des spéculations selon lesquelles d’autres responsables, dont le maire adjoint pour la sécurité publique Philip Banks III, un allié de M. Adams, sapaient son autorité.

MM. Adams et Caban ont tous deux félicité Mme Sewell, qui n’a pas assisté à la prestation de serment de son successeur.

«La commissaire Sewell a brisé un plafond de verre, a déclaré Caban, et elle l’a fait avec grâce, confiance et honneur.»

M. Adams a déclaré que M. Caban, qui a été premier sous-commissaire sous Mme Sewell, avait «travaillé côte à côte avec le commissaire Sewell pour réduire à deux chiffres les fusillades et les meurtres».

M. Caban a travaillé dans plusieurs circonscriptions de la ville alors qu’il gravissait les échelons de patrouilleur à sergent, lieutenant, capitaine, officier exécutif, commandant, inspecteur adjoint, inspecteur et premier sous-commissaire.

Le service de police qu’il dirigera, le plus grand du pays, est plus diversifié que la force de police majoritairement blanche et masculine qu’il a rejointe il y a 32 ans.

Selon les chiffres du département, 31% des agents en uniforme sont hispaniques, un nombre légèrement supérieur aux 29% identifiés comme hispaniques au sein de la ville par le Census Bureau.

Environ 11% des agents du département sont asiatiques et environ 16% sont noirs, par rapport à une population de la ville qui est d’environ 14% asiatique et 24% noire.