Effondrement en Floride: au moins quatre citoyens canadiens «pourraient être touchés»

OTTAWA — Affaires mondiales Canada dit avoir reçu des informations préliminaires qui indiquent qu’au moins quatre citoyens canadiens «pourraient être touchés dans l’effondrement d’un immeuble survenu à Surfside, en Floride».

Le ministère indique que les responsables consulaires canadiens à Miami sont en contact avec les autorités locales pour recueillir des informations supplémentaires et qu’ils sont également en contact avec les familles touchées.

Affaires mondiales Canada affirme qu’aucune autre information ne peut être divulguée en raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Près de 160 personnes sont portées disparues et au moins quatre sont mortes après l’effondrement d’un édifice à logements de 12 étages — Champlain Towers South — tôt jeudi matin à Surfside, juste au nord de Miami.

Les responsables ont déclaré vendredi qu’ils ne savaient toujours pas exactement combien d’habitants ou de visiteurs se trouvaient dans le bâtiment au moment de son effondrement, mais ils essayaient de localiser 159 personnes qui étaient considérées comme disparues et qui pouvaient ou non être présentes.

Alors que les responsables ont indiqué qu’aucune cause de l’effondrement n’avait été déterminée, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré qu’une «réponse définitive» était nécessaire en temps opportun.

Une vidéo montrait le centre du bâtiment semblant s’effondrer en premier, et une section la plus proche de l’océan vacillant et s’effondrant quelques secondes plus tard.

Environ la moitié des quelque 130 unités du bâtiment ont été touchées et les sauveteurs ont utilisé des grues et des échelles hydrauliques pour évacuer au moins 35 personnes des zones encore intactes dans les premières heures après l’effondrement. Une vidéo télévisée tôt vendredi montrait des équipes combattant des flambées d’incendies sur les tas de décombres.

Les disparus comprennent des personnes d’un peu partout à travers le monde.

Les médias israéliens ont déclaré que le consul général du pays à Miami, Maor Elbaz, pensait que 20 citoyens de ce pays étaient portés disparus. Vingt-deux autres personnes de l’Argentine, du Venezuela, de l’Uruguay et du Paraguay, étaient portées disparues.