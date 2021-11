Effort de décolonisation au musée d’histoire naturelle et des civilisations de C.-B.

VICTORIA — Le musée d’histoire naturelle et des civilisations de la Colombie-Britannique, qui avait été secoué par des allégations de racisme en milieu de travail, ferme certaines sections de ses galeries pour entreprendre un effort de décolonisation de ses expositions.

Le PDG par intérim du Royal British Columbia Museum, Daniel Muzyka, a expliqué mercredi dans un communiqué que certaines salles du troisième étage seraient fermées ce mois-ci et que tout l’étage, connu sous le nom de «Galeries des Premières Nations», serait provisoirement fermé en janvier.

Selon M. Muzyka, cette entreprise de décolonisation «est nécessaire pour amorcer le travail à long terme de création de nouveaux récits qui intègrent des voix sous-représentées et qui reflètent les expériences vécues et les histoires contemporaines des habitants de la Colombie-Britannique».

Il explique que ce processus de décolonisation du musée de Victoria répond aux appels de leaders autochtones à faire de cette institution un lieu accueillant pour tous. M. Muzyka a aussi admis que le musée adoptait cette voie après des allégations, plus tôt cette année, faisant état d’un milieu de travail «raciste et toxique» dans cette institution, qui fonctionne comme une société d’État.

M. Muzyka, ancien doyen de l’École d’administration des affaires à l’Université de la Colombie-Britannique, a été nommé PDG par intérim en février à la suite de la démission de Jack Lohman, qui occupait ce poste depuis 2012.

Un rapport publié en juin à la suite d’une enquête indépendante menée par l’Agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique a relevé des actes de racisme et de discrimination envers des employés autochtones et issus d’autres communautés culturelles. Le rapport a également conclu que les galeries principales du musée, en particulier les expositions sur l’histoire, étaient obsolètes, voire offensantes, et consolidaient l’histoire coloniale de la province.