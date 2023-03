Égypte: une statue ressemblant au Sphinx de Gizeh est découverte

LE CAIRE — Des archéologues ont déterré une statue ressemblant au légendaire Sphinx de Gizeh et les ruines d’un sanctuaire sur le site d’un ancien temple dans le sud de l’Égypte, ont annoncé des responsables lundi.

Les artéfacts ont été trouvés dans le temple de Dendera, dans la province d’Oena, à 450 kilomètres au sud du Caire, a annoncé le ministère des Antiquités par voie de communiqué.

Les archéologues croient que le visage souriant de la statue est possiblement celui de l’empereur romain Claudius, qui a allongé le règne romain jusqu’à l’Afrique du Nord entre les ans 41 et 54 de l’ère commune, selon le ministère.

Une tablette de pierre trouvée au même endroit, et datant de l’époque romaine, sera examinée plus en profondeur, puisqu’elle pourrait contenir des détails au sujet de l’identité de la statue et de l’époque.

La nouvelle statue est beaucoup plus petite que le Sphinx, qui fait 20 mètres de haut et trône près des pyramides de Gizeh.

Le sanctuaire de pierre calcaire comprend notamment une plateforme de deux étages et un bassin fait de briques de boue datant de l’époque byzantine.

Les autorités égyptiennes moussent habituellement de telles découvertes pour stimuler l’industrie touristique du pays, qui a été mise à mal par la pandémie et qui représente une source essentielle de devises étrangères pour ce pays défavorisé.