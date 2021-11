Élection complémentaire dans Marie-Victorin: Émilie Nolet sera la candidate du PLQ

QUÉBEC — Le Parti libéral du Québec (PLQ) sera représenté par Émilie Nolet, à l’occasion de l’élection complémentaire qui devra être tenue d’ici le mois de mai dans la circonscription de Marie-Victorin, qui recoupe une partie de la municipalité de Longueuil.

Le parti a confirmé l’information dimanche, en marge du congrès du parti qui se tient à Québec tout le week-end, en vue de mettre la table pour préciser les grandes orientations de la plateforme libérale lors du prochain scrutin général, en octobre prochain.

Mme Nolet, une chercheuse universitaire âgée de 35 ans, est une nouvelle venue en politique.

La date du scrutin n’est pas encore connue.

Si on se fie aux élections passées, Mme Nolet a peu de chances de se faire élire, car traditionnellement Marie-Victorin est une circonscription depuis longtemps acquise au Parti québécois (PQ), qui présente cette fois-ci l’ancien député fédéral du NPD Pierre Nantel.

La Coalition avenir Québec (CAQ) du premier ministre François Legault n’a pas encore annoncé qui la représentera, et Québec solidaire (QS) non plus.

L’élection complémentaire dans Marie-Victorin est rendue nécessaire, en raison de la démission de l’ancienne députée péquiste, puis indépendante, Catherine Fournier, qui a choisi de poursuivre sa carrière politique au palier municipal, en se faisant élire il y a quelques semaines à la mairie de Longueuil.

En 2018, les libéraux s’étaient classés au quatrième rang dans Marie-Victorin, avec seulement 15 % du vote. Le PQ s’était classé premier avec une faible majorité de 705 voix et 30,8 % du vote, talonné de près par la CAQ, avec 28,3 % du vote et QS, bon troisième avec 21 % d’appuis.