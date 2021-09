Élection fédérale: le sort de Trois-Rivières et Brome-Missisquoi encore incertain

OTTAWA — Le sort d’au moins 17 des 555 candidats québécois aux élections fédérales n’était toujours pas scellé mardi matin. Les circonscriptions de Brome-Missisquoi et de Trois-Rivières n’ont pas encore de députés élus.

Ces deux comtés ont une autre chose en commun: ils ont été abandonnés par les députées sortantes, la bloquiste Louise Charbonneau à Trois-Rivières et la libérale Lyne Bessette à Brome-Missisquoi. Les deux femmes élues en 2019 ont choisi de ne pas se présenter aux élections de 2021.

À Trois-Rivières, au dernier résultat disponible, le bloquiste René Villemure devançait par 48 voix le conservateur et ancien maire de la ville Yves Lévesque. Le libéral Martin Francoeur se retrouvait en troisième place après la fin du dépouillement dans 242 des 245 bureaux de scrutin.

Dans cette circonscription, 3397 trousses ont été fournies aux électeurs qui ont choisi le vote postal. Il faudra attendre que ce vote-là soit compté pour avoir un résultat certain.

Même situation à Brome-Missisquoi où 3067 trousses de vote postal ont été distribuées.

Là, c’est la bloquiste Marilou Alarie qui avait pris la tête une fois les votes dépouillés dans 278 des 279 bureaux. Elle n’avait cependant que 99 voix de plus que la libérale Pascale St-Onge.

Parmi les courses non résolues ailleurs au pays, il y a Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où la candidate libérale est Jenica Atwin, élue pour le compte du Parti vert en 2019 et passée aux libéraux le printemps dernier. Au petit matin, elle devançait sa rivale conservatrice par 501 voix.

Dans ce comté, c’est 4047 votes postaux qu’on devrait avoir à compter.

En fait, dans une quarantaine de comtés du pays, le nombre de votes postaux qu’il reste à compter est plus grand que la différence entre la première et la deuxième place.

Il se pourrait ainsi que certains résultats annoncés dans la nuit de lundi à mardi soient révisés, une fois tous les votes des électeurs pris en compte.

À Élections Canada, on prévoyait recommencer à compter des votes mardi, en après-midi.

On surveillera alors de près le comté albertain d’Edmonton Centre où après avoir vidé 208 des 209 boîtes de scrutin, on plaçait le libéral Randy Boissonnault en tête, mais seulement par 136 voix devant le député conservateur sortant James Cumming. M. Boissonnault s’est fait déloger de ce comté en 2019 par M. Cumming. Et il restererait quelque 4000 votes postaux à compter.

En Colombie-Britannique, on a été particulièrement friand du vote postal. Ainsi dans le comté de Nanaimo-Ladysmith, impossible d’avoir un résultat même si la candidate néo-démocrate devançait de presque 1000 voix son adversaire conservatrice après le dépouillement dans tous les bureaux de scrutin, sauf un. C’est que dans ce comté, 8812 électeurs se sont manifestés pour voter par la poste.