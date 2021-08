Élection fédérale: les demandes du Québec seront connues jeudi

QUÉBEC — Les demandes du Québec aux partis fédéraux seront connues jeudi et on pourrait parier qu’une des priorités sera de réclamer une fois de plus une hausse substantielle des transferts en santé versés aux provinces.

Comme il avait fait lors du dernier scrutin, en septembre 2019, le premier ministre François Legault va expédier ces jours-ci une lettre à tous les chefs de partis fédéraux pour leur indiquer quelles devraient être les priorités d’Ottawa envers le Québec, durant le prochain mandat.

Il fera l’annonce de ce qu’il est convenu d’appeler «la liste d’épicerie» du Québec, en conférence de presse jeudi, à Québec. D’une élection fédérale à l’autre, cette liste a d’ailleurs tendance à se ressembler.

On ne peut pas affirmer que M. Legault a eu beaucoup de succès avec sa liste de 2019, les dossiers ayant peu évolué depuis.

La hausse des transferts en santé est devenue un véritable cheval de bataille pour M. Legault, qui n’a pas ménagé ses efforts au cours de la dernière année pour faire pression sur le premier ministre Justin Trudeau en vue d’obtenir gain de cause, et embrigader dans sa croisade ses homologues provinciaux et ainsi donner plus de poids à sa démarche, mais sans succès jusqu’à maintenant.

Rappelons que M. Legault réclame que la contribution du gouvernement fédéral au financement de la santé soit beaucoup plus importante, prévisible d’une année à l’autre, et versée sans conditions. Il voudrait que la part d’Ottawa (qui a atteint dans le passé jusqu’à 50 %) passe de 22 % de la facture à 35 %, ce qui se traduirait par un transfert additionnel de fonds fédéraux de l’ordre de 28 milliards $ annuellement aux provinces, uniquement pour la santé.

De ce montant, le Québec recevrait quelque 6 milliards $ supplémentaires, une somme bienvenue quand on pense que les coûts du réseau de la santé québécois augmentent de 6 % chaque année.

À ce jour, M. Trudeau n’a pas fermé la porte, mais n’a pris aucun engagement. Le chef conservateur, Erin O’Toole, s’est engagé à hausser la contribution fédérale de 6 %, mais il reste à savoir si le Québec et les autres provinces pourraient s’en contenter.

Le respect du champ des compétences du Québec, de même que l’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser risquent aussi d’avoir droit de cité dans la lettre expédiée aux leaders politiques fédéraux, des sujets faisant partie des demandes traditionnelles du Québec formulées à Ottawa.

En mêlée de presse, la ministre responsable des relations canadiennes, Sonia LeBel, a convenu mercredi que le sujet serait à l’ordre du jour, une fois de plus.

«Le pouvoir fédéral de dépenser est une question qui depuis longtemps intéresse les provinces, et pas juste le Québec, parce que c »est une des façons, effectivement, où ils ont une porte d’entrée dans nos compétences», a commenté la ministre, en ajoutant que le pays devait mener une réflexion «sur la pertinence d’encadrer ce pouvoir».

Québec pourrait aussi réclamer davantage d’investissements fédéraux dans les infrastructures, comme le tunnel Québec-Lévis, un mégaprojet qui pourrait coûter dans les 10 milliards $.

En 2019, la lettre visait au total sept enjeux, soit l’accroissement des pouvoirs en immigration, le respect de la loi 21 sur la laïcité, l’application de la loi 101 aux entreprises de charte fédérale installées au Québec, l’adoption d’une déclaration de revenus unique administrée par Québec, l’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser, la hausse substantielle des transferts en santé et l’accroissement des responsabilités du Québec en matière de contrôle des changements climatiques.