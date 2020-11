Élection présidentielle: Biden mène; Trump veut aller devant la Cour suprême

WASHINGTON — Le candidat démocrate Joe Biden devançait le président Donald Trump au collège électoral vers 2 h 30, dans la nuit de mardi à mercredi.

M. Biden avait remporté 225 votes de grands électeurs, contre 213 pour Donald Trump. Il en faut 270 pour gagner les élections.

M. Trump a raflé la Floride, le plus prisé des États clés, dont dépendent ses espoirs de réélection. Il a également décroché le Texas, l’Ohio et l’Iowa, tandis que les gains plus modestes du Minnesota et du New Hampshire sont allés à M. Biden.

Les courses étaient encore trop serrées dans d’autres États chaudement disputés.

M. Biden s’est brièvement adressé à ses partisans réunis dans le Delaware afin de lancer un appel à la patience. L’élection «n’est pas terminée jusqu’à ce que chaque vote soit compté», a-t-il avancé.

«Ce n’est pas ma place ni la place de Donald Trump de déclarer qui a gagné cette élection, a-t-il martelé. C’est la décision du peuple américain.»

Donald Trump a ensuite pris la parole à Washington pour proclamer sa victoire dans des États toujours en jeu. Il a remis en doute l’intégrité du vote et confirmé son intention de se tourner vers la Cour suprême.

«Nous allons gagner. En ce qui me concerne, nous avons déjà gagné», a-t-il déclaré.